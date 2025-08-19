وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد:
افزایش ۱۰ درصدی صادرات بخش کشاورزی در ۴ ماهه امسال
وزیر جهاد کشاورزی از رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: بخش کشاورزی باوجود مشکلات اقلیمی و تنگناهای اقتصادی توانسته است جایگاه نخست رشد اقتصادی را در میان بخشهای مختلف به دست آورد و یک درصد نیز به سهم این بخش در اقتصادی ملی اضافه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز سه شنبه در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی گفت: بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد ارتقا پیدا کرده و تنها بخشی است که توانسته از هدف گذاری رشد ۵.۵ درصدی برنامه هفتم پیشرفت به رشد ۵.۶ درصدی دست یابد.
وی این دستاورد را حاصل تلاش و زحمات تولیدکنندگان و تشکل های بخش کشاورزی دانست.
نوری با اشاره به جزئیات این رشد، افزود: جزئیات تولید هم این رشد را نشان می دهد به طوری که برای مثال در ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، ماهی در قفس ۱۲ درصد، شیر خام ۵ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد و تخممرغ ۲ درصد افزایش تولید داشتهایم.
وی اضافه کرد: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز ۳۲ درصد افزایش داشته ایم و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال، در حالی که صادرات کل کشور ۱۴ درصد کاهش داشته، صادرات بخش کشاورزی ۱۰ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده تلاش و هوشمندی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این بخش می باشد.
وی با بیان این که اصلاحات در نظام توزیع نهادهها و سامانه بازارگاه ادامه دارد، تأکید کرد: ممکن است اجرای نظاممند موجب محدودیت برای برخی شود، اما برای شفافیت و عدالت در توزیع ضروری است.
وی افزود: اختلافنظرها درباره ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، تصمیمگیری در این حوزه را دشوار کرده، اما به طور قطع باید تصمیمی گرفته شود که برای تولید داخلی و جامعه کشاورزی مفید باشد.
نوری درباره موجودی نهاده های دامی در بازارگاه، گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در بازارگاه عرضه شده است.
نوری با اشاره به حوزه شیلات اذعان داشت: در این بخش اقدامات زیربنایی صورت گرفته و بخش شیلات طبق برنامه هفتم رشد مورد نظر را داشته است.