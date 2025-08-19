افزایش ۱۰ درصدی صادرات بخش کشاورزی در ۴ ماهه امسال

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز سه شنبه در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی گفت: بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد ارتقا پیدا کرده و تنها بخشی است که توانسته از هدف گذاری رشد ۵.۵ درصدی برنامه هفتم پیشرفت به رشد ۵.۶ درصدی دست یابد.

وی این دستاورد را حاصل تلاش و زحمات تولیدکنندگان و تشکل های بخش کشاورزی دانست.

نوری با اشاره به جزئیات این رشد، افزود: جزئیات تولید هم این رشد را نشان می دهد به طوری که برای مثال در ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، ماهی در قفس ۱۲ درصد، شیر خام ۵ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد و تخم‌مرغ ۲ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز ۳۲ درصد افزایش داشته ایم و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال، در حالی که صادرات کل کشور ۱۴ درصد کاهش داشته، صادرات بخش کشاورزی ۱۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تلاش و هوشمندی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این بخش می باشد.

وی با بیان این که اصلاحات در نظام توزیع نهاده‌ها و سامانه بازارگاه ادامه دارد، تأکید کرد: ممکن است اجرای نظام‌مند موجب محدودیت برای برخی شود، اما برای شفافیت و عدالت در توزیع ضروری است.

وی افزود: اختلاف‌نظرها درباره ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، تصمیم‌گیری در این حوزه را دشوار کرده، اما به طور قطع باید تصمیمی گرفته شود که برای تولید داخلی و جامعه کشاورزی مفید باشد.

نوری درباره موجودی نهاده های دامی در بازارگاه، گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در بازارگاه عرضه شده است.

نوری با اشاره به حوزه شیلات اذعان داشت: در این بخش اقدامات زیربنایی صورت گرفته و بخش شیلات طبق برنامه هفتم رشد مورد نظر را داشته است.

