شفافیت، نوآوری و انضباط بانکی، کلید رونق اقتصادی و حمایت از تولید است

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران گفت: امروز بسیار خرسندم که در جمع خانواده بزرگ بانک ملی ایران هستم. بانکی که در حافظه جمعی ایرانیان ریشه‌ای عمیق دارد و اولین نماد بانکداری مدرن در کشور عزیزمان ایران است.

وی افزود: یکی از محوری‌ترین سیاست‌های دولت وفاق ملی تمرکززدایی است. اجرای این سیاست در حوزه بانکی به این معناست که ریل اعتبارات باید همسو با مزیت‌های واقعی سرزمین ایران تنظیم شود. باید از انباشت پروژه‌ها در کلان‌شهرها، خصوصاً تهران، جلوگیری کنیم و در عوض به سمت سواحل و کریدورها و نواحی برخوردار از دسترسی به آب و مزیت‌ها حرکت کنیم، مانند سواحل مکران و خلیج فارس.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور سپس تأکید کرد: در چنین الگویی، بانک‌ها با جهت‌دهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی خواهند بود. اعتبارات بانکی باید شغل پایدار ایجاد کند و شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. در کنار عدالت سرزمینی، باید بحران‌های زیست‌ محیطی به ویژه بحران آب را جدی بگیریم و خط قرمز سیاست‌های اعتباری هر بانکی باشد. ایران در اقلیم نیمه‌ خشک قرار دارد و نباید آینده کشور را گروگان تصمیمات امروز بگذاریم.

وی افزود: بنابراین، هرگونه بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی باید متوقف شود و پیوست آب و محیط زیست باید به عنوان پیش‌شرط تاسیس هر پروژه در تمامی بانک‌ها رعایت شود. رونق تولید زمانی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک کشور همساز باشد.

قائم‌پناه در ادامه گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، ضرورت غیرقابل‌تعویقی است. بانکی که ترازنامه شفاف، متوازن و متواضع دارد، باید سرمایه خود را به جای قفل شدن در دارایی‌های غیرمولد، در خدمت مدیریت و تأمین مالی تولید قرار دهد. این مسیر هم برای سلامت نظام بانکی ضروری است و هم برای رونق بخش واقعی اقتصاد.

وی به مشکلات موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که هر جا صورت‌ مسئله روشن نبوده، فاصله ما با راحتی بیشتر شده است. یکی از آسیب‌های گذشته کتمان ناترازی‌ها در شبکه بانکی بود که این روزها بعضاً به‌طور شفاف مطرح نمی‌شود. نباید صورت‌ مسئله‌ها پنهان شوند. یکی از ناترازی‌ها در شبکه بانکی است که باید به‌طور شفاف به آن پرداخته شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت به هیچ عنوان قائل به راه‌حل‌های معیوب نیست و ما مشکل را صراحتاً می‌پذیریم تا علاج دقیق‌تری برای آن پیدا کنیم. دستاوردهای اخیر بانک ملی، از جمله خروج از ناترازی، نتیجه همین صراحت و انضباط است. هیچ توفیقی از انکار مشکلات و نامحرم دانستن مردم به دست نخواهد آمد. صداقت و شفافیت اولین شرط حل مشکلات کشور است.

وی همچنین به تحولات اخیر در سطح بین‌المللی و تأثیر آن بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: با تحولات اخیر در حوزه استانداردها و تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی، فرصت مناسبی برای به‌روز رسانی نظام بانکی کشور فراهم شده است. این به‌روزرسانی تنها فناورانه نیست و صرفاً به ارتقای سامانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید به تقویت رعایت مقررات و حقوق مشتری نیز توجه کنیم.

قائم‌پناه همچنین بر لزوم توجه به امنیت اطلاعات بانک‌ها تأکید کرد و افزود: در کنار نوآوری دیجیتال، باید به بانک‌های قابل‌اتکا متصل به زیست‌بوم مالی یکپارچه و رقابت‌پذیر دست یابیم. اما هر چقدر که فناوری پیشرفت می‌کند، اهمیت مشتری‌مداری و حفاظت از حریم خصوصی بیشتر می‌شود. امنیت اطلاعات مردم خط قرمز دولت است و انتظار ما از همه بانک‌ها، از جمله بانک ملی ایران، این است که حداکثر صیانت را از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فراهم کنند.

وی در ادامه به نگرانی خود در خصوص تکلیف کردن تسهیلات به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: تکلیف کردن تسهیلات به بانک‌ها، به‌ویژه تسهیلاتی که مولد نیستند، بدون توجه به منابع و مصارف، نهایتاً به زیان تولید و اشتغال منجر می‌شود. اعتبارات باید با دقت و بر اساس ظرفیت هر بانک هدفمند توزیع شوند و این تکالیف باید مشروط به تقویت تولید و ایجاد اشتغال واقعی باشد.

قائم‌پناه در پایان سخنان خود تأکید کرد: بانک‌ها آیینه اقتصاد هستند و باید واقعیت‌ها را شفاف‌تر و روشن‌تر نشان دهند. اگر از ناترازی‌ها حرف می‌زنیم، برای کوتاه کردن راه علاج است. اگر از آب و محیط زیست می‌گوییم، برای این است که رونق فردا را قربانی مصرف امروز نکنیم. اگر از نوآوری سخن می‌گوییم، برای آن است که فناوری را به خدمت عدالت و بهره‌وری درآوریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفت: دولت پشتیبان تولید مولد و اشتغال‌آفرین است و به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که امانت شما در بانک‌ها، امانت دولت است و در حفظ ارزش دارایی‌ها و صیانت از حریم خصوصی شما، مسئول و پاسخگو خواهیم بود. به امید آنکه ایران عزیزمان با تلاش و همت همه ایرانیان، سرافراز، مولد، پررونق و پیشرفته باشد.

انتهای پیام/