امروز؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی، مهلت تکمیل، اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۴، موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تا تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ تمدید شده بود.

بر این اساس، مؤدیانی که حداکثر تا روز سه شنبه ۲۸ مردادماه، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان مسترد نمایند، از جریمه مقرر در ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تأخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده، به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) بخشوده می‌شوند.