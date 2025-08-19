شمسالدین حسینی:
اصلاح نظام بانکی و تقویت زیرساختهای دیجیتال برای رونق اقتصادی ضروری است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران، ضمن اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، بر لزوم اصلاحات نظام بانکی و توجه به تقویت زیرساختهای دیجیتال بهویژه در بانکداری دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که سایه عوامل متعددی بر اقتصاد ایران سنگین است، باید بیشتر از همیشه تحرک اقتصادی ایجاد کنیم. هفته گذشته در همایشی مطرح کردم که ما اکنون درگیر تحریمهای اقتصادی هستیم و تبعات اقتصادی ناشی از این جنگ اقتصادی که به کشور تحمیل شده، تاثیر زیادی بر مدیریت عوامل غیر اقتصادی گذاشته است. شاید در گذشته اگر کسی این صحبتها را میکرد، ممکن بود مورد انتقاد قرار گیرد، اما امروز فکر میکنم که به واقعبینی بیشتری رسیدهایم.
وی ادامه داد: در این فضا باید تلاش کنیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق بیشتری پیدا کند. امروز بهرغم مشکلات موجود، فعالان اقتصادی همچنان در حال فعالیت هستند و ما باید به دنبال بازسازی روحیه این فعالان اقتصادی باشیم. یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم این است که فعالیتهای اقتصادی را به نمایش بگذاریم تا هم روحیه فعالان اقتصادی تقویت شود و هم دیگران از این فضا بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موفقیتهای اخیر در نمایشگاهها و رویدادهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: روز گذشته در نمایشگاه بینالمللی ساختمان حضور پیدا کردم که در آن ۵۵۱ شرکت حضور داشتند و محصولات خود را ارائه میکردند. این نمایشگاهها و رویدادها، نه تنها فرصتی برای معرفی محصولات است، بلکه شیوههای ارائه و تعاملات میان شرکتها و مخاطبان نیز ارتقا پیدا میکند.
وی افزود: در تولید کاشی و سرامیک، کشور ما در بین چهار کشور برتر قرار دارد. حضور فعال در چنین نمایشگاهها و رویدادهایی باعث ایجاد فضای تعامل و نمایش واقعی فعالیتهای اقتصادی میشود که این خود از اهمیت زیادی برخوردار است.
حسینی ادامه داد: حضور مقامات اقتصادی و مقامات غیر اقتصادی دولت در این رویدادها نیز تأثیرگذار است. علاوه بر اینکه خود ما از این فضا روحیه میگیریم، دوستان و فعالان اقتصادی نیز فضای مناسبی برای مطرح کردن مسائل و مشکلات خود پیدا میکنند. نباید بگذاریم که بهخاطر مشکلات غیر اقتصادی، نمایش واقعی فعالیتهای اقتصادی کشور کمرنگ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی بود، اما در سال اول این برنامه رشد اقتصادی به صفر درصد رسید و امسال نیز پیشبینی میشود که این رشد حتی به ۳ درصد هم نرسد که این امر نشاندهنده این است که برای سالهای آتی باید به رشد دو رقمی برسیم تا بتوانیم به رشد متوسط ۸ درصدی دست یابیم.
حسینی با اشاره به راهکارهای موجود برای رسیدن به این اهداف گفت: در راستای تحقق این اهداف، یکی از موضوعات بسیار مهم، تجهیز منابع است. در طراحیهایی که برای استفاده از ظرفیت بانکها و بهویژه بانکهای دیجیتال داریم، باید توجه بیشتری به تجهیز منابع کنیم. بهویژه در بخش قرضالحسنه که تقاضای زیادی در کشور وجود دارد، باید توجه داشته باشیم که تنها به تقاضا توجه نکنیم، بلکه باید به سمت عرضه منابع قرضالحسنه نیز حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به اصلاحات نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، بحث اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم بهطور جدی مطرح شده است. البته در حال حاضر رشد نقدینگی با روند صعودی ۳۳ درصدی مواجه است و تورم بهطور جدی در حال افزایش است، بهطوری که احتمالاً تا ۴۰ درصد برسد. در این شرایط، اصلاحات قانونی در نظام بانکی باید با جدیت پیگیری شود تا به کنترل نقدینگی و کاهش تورم کمک کند.
وی ادامه داد: هدفگذاری برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم یکی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم است. بهویژه در زمینه اصلاحات نظام ارزی و افزایش سرمایه بانکها که با تحولات جدید در این زمینه روبهرو هستیم، باید تلاش کنیم تا این تغییرات بهطور مؤثر و در راستای تقویت بنیانهای اقتصادی کشور اجرا شود.
حسینی در ادامه بر لزوم همکاری دولت و سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: باید بدهیهای دولت به سیستم بانکی مهار و بهطور سیستماتیک مدیریت شود. همچنین در لایحه مدیریت بدهی دولت تأکید شده که بدهیها باید بهجای رسوب در سیستم بانکی، بهطور سیال مدیریت شوند. در غیر این صورت، هرگونه مشکلی که از این دست پیش بیاید، قطعاً اثرات منفی بر سیستم بانکی و اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
وی همچنین تأکید کرد: اصلاحات نظام بانکی باید در راستای تحقق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و با هدف تقویت توانمندیهای مالی کشور صورت گیرد. اصلاحات نظام بانکی باید با جدیت دنبال شود و دولت نیز پیگیر این مسئله خواهد بود. همانطور که در قانون بودجه نیز بر مهار بدهیهای دولت تأکید شده است، باید بهطور جدی برای تقویت ساختار اقتصادی کشور تلاش کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: ضمن تقدیر از بانک ملی ایران، تأکید میکنم که به همان اندازه که به خدمات توجه میکنیم، باید به استحکام زیرساختها و پیشگیری از آسیبپذیریهای سیستمهای دیجیتال بیشتر از گذشته توجه کنیم. این امر برای توسعه پایدار نظام بانکی و اقتصادی کشور ضروری است.