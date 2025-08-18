وزیر اقتصاد:
لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ تقدیم مجلس میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ به زودی به مجلس تقدیم میشود، گفت: این لایحه برای دولت هزینه سیاسی دارد اما ناچار به اصلاح بودجه ۱۴۰۴ هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد امشب در یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: کشور چند سال است که با معضل کسری بودجه مواجه است. حدود ۸۰۰ همت اوراق باید منتشر کند تا کسری بودجه جبران شود. این در حالی است که چند شوک درآمدی و هزینهای در سال جاری به کشور وارد شده و دولت مجبور است اوراق منتشر کند و برای نقد شدن آن، بانکها باید آن را خریداری کند.
بنابراین رشد نقدینگی که قرار بوده به تسهیلات برسد، به دولت میرسد.
وی ادامه داد: ما در تمام بخشها نیاز به نقدینگی داریم که رکود و استقراض بانکها از بانک مرکزی و افزایش تورم را در پی دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما همین الان نیز ۱۰ درصد افزایش تورم را میبینیم، گفت: ریشه این افزایش تورم از کسری بودجه است و حل آن نیز در بودجه وجود دارد.
مدنیزاده افزود: در حال حاضر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم بازنگری در بودجه ۱۴۰۴ داشته باشیم و بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهیم. این کار هزینه سیاسی برای دولت دارد ولی چاره ای نیز نداریم.
وزیر اقتصاد گفت: اقدام دوم در دستور کار ما تامین مالی زنجیرهای است. قصد داریم تأمین مالی واحدهای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و تامین مالی واحدهای متوسط و کوچک را از طریق شبکه بانکی انجام دهیم زیرا واحدهای بزرگ امکان انتشار اوراق شرکتی را در بازار دارند.
مدنیزاده با بیان اینکه سیاست سوم ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه برای واحدهای صادراتی است، گفت: تولیدکنندگانی که ارزآور هستند باید بتوانند اوراق ارزی منتشر کنند با نرخ پایین ارزی و مردم تمایل به خرید پیدا کنند.