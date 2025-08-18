تنظیم سند مالکیت مجتمع تجاری ۱۷ شهریور شادآباد

عباس نوروزی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: با گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز هم روزانه تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی به اتحادیه مراجعه کرده و جهت رفع مشکلات مجتمع فوق که توسط شهرداری احداث شده تقاضای مساعدت دارند. انتقال رسمی اسناد مالکین، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، آسانسور، پارکینگ مناسب، تخصیص درآمدهای ناشی از فروش واحدهای تجاری به خسارت دیدگان و واگذاری واحدهای تجاری با هماهنگی وزارت کشور و استانداری از جمله این تقاضاها هستند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره تهران در ادامه افزود: واحدهای تجاری برخی از اعضای این صنف سال ۱۳۶۷ در منطقه ۱۱ تهران واقع در خیابان قزوین طی طرح "والعادیات" تخریب شده و دولت وقت با تعیین کمیته‌ای متشکل از سه وزیر و رئیس دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیر از طریق تصویب صورت جلسه‌ای با اختصاص زمینی به مساحت ۸۰/۰۰۰ مترمربع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران در محل شادآباد و ساخت مجتمع تجاری با ۱۵۸۴ واحد تجاری اقدام به جبران و واگذاری واحد تجاری معوض به زیان دیدگان کرد.

نوروزی تصریح کرد: برهمین اساس و با تفویض اختیار به شهرداری منطقه ۱۱ و سپس شهرداری منطقه ۱۸ تهران مسئولیت تحویل واحدهای تجاری معوض و انتقال رسمی اسناد آن را به عهده شهرداری مناطق مذکور واگذار می کند.

نوروزی به این نکته هم اشاره کرد که در زمان تحویل واحدهای تجاری فوق به دلیل دوری از مرکز صنف و عدم رونق کسب و کار در مجتمع فوق، متصدیان واحدهای صنفی برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده خود دچار چالش‌های متعددی شدند.

او ادامه داد: طبق نقشه‌ها و طراحی مجتمع تجاری که ممهور به مهر اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه ۱۸ است در بدو ساخت مجتمع تجاری با ۱۵۸۴ واحد، دو پارکینگ در ضلع جنوبی و شمالی توسط پیمانکار مربوطه ساخته شده بود که به دلالت پلاک ثبتی مشترک آن ها با مجتمع تجاری این دو پارکینگ بخش مشاع از مجتمع تجاری بوده که متأسفانه شهرداری مذکور با عدم رعایت اختیارات تفویض شده و نقشه‌های طراحی شده در همان اوایل طرح پارکینگ ضلع جنوبی را تخریب و به جای آن مجتمع تجاری دیگری احداث کرده که تناسب و سنخیتی با صنوف و مجتمع تجاری موجود در محل ندارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره تهران، خاطر نشان کرد: نظر به اینکه شهرداری منطقه ۱۸ تهران با وجود اختیارات تفویض شده از طرف وزارت کشور و استانداری تهران و علی‌رغم گذشت حدود ۳۰ سال، وظایف و مسئولیت‌های تفویض شده مانند انتقال رسمی اسناد مالکین، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، آسانسور، پارکینگ مناسب، تخصیص درآمدهای ناشی از فروش واحدهای تجاری به خسارت دیدگان و واگذاری واحدهای تجاری با هماهنگی وزارت کشور و استانداری را به درستی ایفاء نکرده است، لذا صاحبان واحدهای صنفی فوق چه کسانی که واحد صنفی خود را به صورت معوض (محل قبلی تخریب شده) دریافت و چه کسانی که این واحدها را خریداری کرده اند از مسئولین تقاضا دارند نسبت به احقاق حق و تنظیم سند مالکیت واحدهای صنفی مساعدت و همکاری لازم را اعمال کنند.

انتهای پیام/