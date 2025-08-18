قرعهکشی محصولات جدید سایپا برگزار شد
قرعه کشی محصولات شاسی بلند وارداتی و شاهین پلاس اتوماتیک گروه خودروسازی سایپا با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی، به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا قرعهکشی طرح پیشفروش خودروهای شاسیبلند ۴۴۱P،۴۲۱P و شاهین پلاس اتوماتیک سایپا ویژه متقاضیان عادی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده را که مراحل پیش ثبت نام آن از هفته گذشته آغاز شده بود را انجام و نتایج آن مشخص شد.
در این قرعه کشی که با هدف بهرهمندی مناسب و استفاده بهینه متقاضیان انجام شد، در صورت عدم واریز وجه منتخبان اصلی از ظرفیت های رزرو بعدی استفاده می شود.
زمان تحویل خودروی شاسیبلند ۴۴۱P ویژه طرحهای فرسوده و جوانی جمعیت هفته پایانی دی و بهمن ماه سال جاری، خودرو ۴۲۱P ویژه طرحهای عادی، جوانی جمعیت و فرسوده، هفته پایانی آبان ماه سال جاری است و همچنین خودرو شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک ویژه طرحهای عادی، جوانی جمعیت و فرسوده در هفته پایانی خرداد و تیرماه سال آینده خواهد بود.
به منتخبان اصلی این قرعهکشی از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد و آنها میبایست بر اساس اعلام گروه سایپا نسبت به واریز مبلغ مشخص شده برای هر خودرو در زمان تعیین شده اقدام کنند.