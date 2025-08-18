ظرفیت قطارهای اربعین ۱۹ درصد بیشتر شد
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش ۱۹ درصدی ظرفیت قطارهای اربعین با همکاری بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در نشست با مدیران عامل شرکتهای مسافری ریلی با بیان اینکه وجه تمایز اربعین امسال با سالهای قبل، انتقال زائران به نقطه صفر مرزی در شلمچه بود، گفت: مسافران اربعینی به صورت شبانهروزی و رایگان با کاهش مدت زمان سیر به ۱۵ دقیقه از خرمشهر به شلمچه با ریلباسهای در نظر گرفته شده و با افزایش سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعتی که امسال محقق شده بود، جابهجا میشدند.
وی افزود: امیدواریم تا مطابق برنامه و با همکاری راه آهن کشور عراق اتصال ریلی به شهر کربلا محقق شود. با همکاری خوب بخش خصوصی و استقبال چشمگیر مردم، ظرفیت جابهجایی زائران اربعین حسینی نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافت.
ذاکری با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، افزود: انتظار میرود با همکاری بخش خصوصی، ظرفیت مسافری و میزان نوسازی ناوگان ریلی افزایش پیدا کند و شاهد تغییرات جدی در ارائه خدمات به مسافران باشیم.
وی با اشاره به تغییرات مثبتی که در ارائه تسهیلات، پرداخت بدهی و معوقات و همچنین میزان درآمد شرکتهای بخش خصوصی شکل گرفته، از برنامهریزی برای افزایش کیفیت خدمات به مسافران خبر داد و گفت: افزایش سیر قطارهای پنج ستاره در شهرهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
جابهجایی حدود ۴۱۰ هزار زائر از طریق راه آهن تا کنون
در ادامه این نشست، میرحسن موسوی قائم مقام مدیرعامل راهآهن ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال و دغدغهمند شرکتهای بخش خصوصی به ویژه در ایام اربعین گفت: با همکاری و همراهی همه شرکتهای حملونقل ریلی مسافری تا شب گذشته حدود ۴۱۰ هزار مسافر از طریق راه آهن جابهجا شدهاند.
وی همچنین با اشاره به استفاده از واگنهای ذخیره شرکتهای حملونقل ریلی در روزهای اوج تقاضا، افزود: در این مدت با اضافه کردن قطارهای فوقالعاده و نیز استفاده از ظرفیتهای موجود راه آهن، افزایش تقاضای سفرهای ریلی به خوبی مدیریت شد.