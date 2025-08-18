رییس کل گمرک ایران در گفتوگو با ایلنا:
واردات نهادههای دامی منفی شد/ ٢٣ فروند کشتی روی آب هستند
معاون وزیر اقتصاد گفت: واردات غلات و نهادههای دامی در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی شد.
فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت واردات غلات و نهادههای دامی و دلایل ریزش ١۴ درصدی واردات آن در ۴ ماه اول امسال اظهار داشت: ترخیص کالاهای اساسی و نهادههای دامی منفی شده است. البته تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه هستند که هنوز به گمرک اظهار نشدند و این کالاها هم در نوبت تخلیه قرار میگیرند .
وی ادامه داد: همچنین ١٩ فروند کشتی در بندر امام در حال تخلیه هستند .
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تعداد کشتیهایی که به دلایلی هنوز تخلیه نشدند، افزود: حدود ٢٣ فروند کشتی هم روی آب مانده و منتظر تخلیه هستند.
رییس کل گمرک ایران درباره مشکلات ارزی این تعداد کشتی حامل نهادههای دامی و غلات که بر روی آب ماندهاند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به این پرسش، پاسخ دهد البته انشالله مشکلی نیست.