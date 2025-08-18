خبرگزاری کار ایران
رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

واردات نهاده‌های دامی منفی شد/ ٢٣ فروند کشتی روی آب هستند

معاون وزیر اقتصاد گفت: واردات غلات و نهاده‌های دامی در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی شد.

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت واردات غلات و نهاده‌های دامی و دلایل ریزش ١۴ درصدی واردات آن در ۴ ماه اول امسال اظهار داشت: ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منفی شده‌ است. البته  تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه هستند که هنوز  به گمرک اظهار نشدند و این کالاها هم در نوبت تخلیه  قرار می‌گیرند .

وی ادامه داد: همچنین ١٩ فروند کشتی در بندر امام در حال تخلیه هستند .

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تعداد کشتی‌هایی که به دلایلی هنوز تخلیه نشدند، افزود: حدود ٢٣ فروند کشتی هم روی آب مانده و منتظر تخلیه هستند.

رییس کل گمرک ایران درباره مشکلات ارزی این تعداد کشتی حامل  نهاده‌های دامی و غلات که بر روی آب مانده‌اند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به این پرسش، پاسخ دهد البته  انشالله مشکلی نیست.

