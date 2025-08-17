خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد

​وصول ۶ همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۵۱ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار کرد: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۲۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.  

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال (شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود چهار هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۷۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از دو هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۴۲۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

