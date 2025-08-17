​وصول ۶ همت از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال (شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود چهار هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۷۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از دو هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۴۲۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.