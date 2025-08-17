«گرین پی» بانک کشاورزی به زودی رونمایی می شود

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تکمیل سبد خدمات غیر حضوری و استفاده مشتریان از مزایای خرید اعتباری، این بانک خدمت BNPL (خرید آنی، پرداخت آتی) را با نام «گرین پی» ارائه می کند.

بر اساس این گزارش، «گرین پی» بانک کشاورزی امکان خرید اعتباری از فروشگاه های معتبر و متنوع طرف قرار داد شرکت گرین پی را فراهم می کند و بازپرداخت وجه به صورت اقساط ماهانه خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: «گرین پی» بانک کشاورزی از طریق اپلیکیشن «باران» در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.