خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«گرین پی» بانک کشاورزی به زودی رونمایی می شود

«گرین پی» بانک کشاورزی به زودی رونمایی می شود
کد خبر : 1674766
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی خدمت جدید BNPL خود را با نام «گرین پی» به زودی رونمایی می کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تکمیل سبد خدمات غیر حضوری و استفاده مشتریان از مزایای خرید اعتباری، این بانک خدمت BNPL (خرید آنی، پرداخت آتی) را با نام «گرین پی» ارائه می کند.

بر اساس این گزارش، «گرین پی» بانک کشاورزی امکان خرید اعتباری از فروشگاه های معتبر و متنوع طرف قرار داد شرکت گرین پی را فراهم می کند و بازپرداخت وجه به صورت اقساط ماهانه خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: «گرین پی» بانک کشاورزی از طریق اپلیکیشن «باران» در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور