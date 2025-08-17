کاهش ۵.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در ۴ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران که در روز یکشنبه ۲۶ مردادماه برگزار شد، گفت: بسیاری از بازرگانان و تجار در تله قوانین و مقررات گیر افتاده‌اند. بنابراین، امروز اگر ما به طور اساسی به تعویق این پارادایم که در نظام تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی حاکم شده است، فکر نکنیم راه حل‌ها و تلاش‌های ما به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه با تغییر و کنترل پارادایم‌ها می‌توانیم اهداف مان را در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محقق کنیم، افزود: به نظر می‌رسد تنها یک روش در سیاست‌گذاری اقتصادی در کار کردن با بخش خصوصی جواب می‌دهد و آن، این است که ما سیاست‌هایمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی برای حداکثرسازی منافع خودش عمل می‌کند تا منافع اجتماعی حاصل شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: من به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت اگر هوشمندی کافی داشته باشم، مقررات سیاست را به گونه‌ای تنظیم می‌کنم که وقتی بخش خصوصی به دنبال جذب منافعش است، آن را به عنونا خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی در نظر بگیرم. این پارادایمی است که باید در نظام تصمیم‌گیری حاکم باشد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه باید نظارت‌ها و کنترل‌هایمان را از داخل فرایند تجارت خارج کنیم، گفت: اینکه تصور کنیم با این کنترل‌ها به نتیجه خواهیم رسید، مشخص شده که امکان‌پذیر نیست. دوم اینکه خواسته‌های سیاست‌گذاری دیگر به ویژه سیاسیت گذاری‌های قبلی را باید از طریق ابزارهای ارزی و در بازارهای ارزی انجام دهیم نه از طریق کنترل تجارت؛ پیوستگی و وابستگی زیادی بین سیاست‌گذاری ارزی و تجاری هست؛ ولی قرار نیست هیچ کدام جای دیگری بنشیند. قرار نیست سیاست‌گذاری ارزی با ابزار تجاری انجام شود.

وی با اشاره به ایجاد بارقه‌هایی از امید در مسیر سیاست‌های تجاری، گفت: ما از سازمان خودمان شروع کردیم. بدین ترتیب، در وزارتخانه صمت، کمیته ارزی به ریاست وزیر تشکیل شده است و معاونین ذی‌ربط در آن کمیته عضویت دارند و شخص وزیر صمت، این جلسات را با اهتمام ویژه دنبال می‌کند. بنابراین پیشنهادات، راه حل‌ها و انتقادات بخش خصوصی در آن قابل طرح است.

معاون وزیر صمت گفت: کار اساسی‌تر، تصحیح اساسی فرایندهای تجارت است که در سازمان توسعه تجارت آغاز شده است. این روند شامل اصلاحاتی در قوانین و مقررات است که اجرا کردن آن بدون همراهی و حمایت بخش خصوصی، کار سختی است.

دهقان دهنوی افزود: امیدواریم در فرایند اصلاح مقررات و تصویب و اجرای آن بتوانیم از همراهی و همکاری اتاق استفاده کنیم.

وی به موضوع تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: ما سال گذشته رشد خوبی در تجارت خارجی کشور داشتیم؛ به طوری که ۱۵.۸ درصد رشد صادرات غیر نفتی داشتیم؛ ولی امسال آمارها خیلی خوب نیستند؛ به طوری که آمار تجارت خارجی سه ماهه نگران‌کننده بود. آمار چهار ماهه نیز هرچند از نگرانی کم کرده؛ ولی کماکان منفی است. ما در چهار ماهه امسال کاهش ۵.۵ درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشتیم. این در حالی است که صادرات غیر نفتی در شش ماهه دوم سال گذشته رشد اصلی خود را داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اگر نتوانیم رشد صادرات غیر نفتی را جبران کنیم، نگرانی‌ها افزایش می‌یابد، گفت: اگر ما نتوانیم روند مثبتی در صادرات غیر نفتی ایجاد کنیم، ممکن است در ماه‌های بعد این آمار دچار عقب‌ماندگی بیشتری شود.

دهقان دهنوی افزود: حل این موضوع و بهبود این آمار نیاز به کمک بخش خصوصی دارد.

معاون وزیر صمت گفت: ما در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم فرهنگ صادرات‌محوری را توسعه و اهتمام به امر صادرات را ترویج دهیم و می‌دانیم که تنها راهی که حتی همان اهداف سیاست‌گذاری ارزی هم می‌تواند محقق شود، از این طریق است.

