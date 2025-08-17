قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ یکشنبه ۲۶ مرداد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۶۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۶۶ تومان رسیده است.