افزایش ۶۶ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و قطر

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادی ایران و قطر، گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و قطر طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است. این رشد بیانگر وجود فرصت‌های جدی برای تقویت صادرات کالاهای ایرانی به قطر و استفاده از این کشور به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای منطقه‌ای است.

رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قطر با تاکید بر اینکه استان‌های ایران ظرفیت بالایی در حوزه‌های صادرات مواد غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و مواد معدنی دارند: قطر در برنامه توسعه ملی در افق ۲۰۳۰، به دنبال ایفای نقش محوری در صادرات مجدد کالاها به منطقه است. این موضوع فرصتی ارزشمند برای عرضه محصولات باکیفیت و رقابتی ایرانی به بازارهایی نظیر عربستان سعودی از مسیر قطر فراهم می‌کند.

رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قطر همچنین به زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: مسیر حمل‌ونقل بین بندر دیر در ایران و بندر الرویس قطر فعال است و به‌طور متوسط روزانه ۶۰ کانتینر کالای ایرانی وارد بازار قطر می‌شود که این ظرفیت با برنامه‌ریزی مناسب قابل افزایش است.

عبدالخانی در پایان یکی از ماموریت‌های اصلی رایزنان بازرگانی، را معرفی بازارهای هدف و تبیین راهکارهای ورود موفق تجار ایرانی به این بازارها معرفی کرد و افزود: امیدوارم برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر و اثربخش‌تر بنگاه‌ها و شرکت‌های توانمند ایرانی در بازار قطر باشد و روابط اقتصادی دو کشور را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

