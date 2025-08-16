پرداخت ۷۴ درصد از مطالبات گندمکاران کشور

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد روز شنبه درباره وضعیت خرید گندم در سال زراعی جاری افزود: این میزان خرید گندم در قالب یک میلیون و ۵۴۹ هزار تن محموله از ۵۹۴ هزار کشاورز از طریق یک هزار و ۱۴۰ مرکز خرید در سراسر کشور خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: در روزهای اخیر حدود ۵۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد تا مجموع مبالغ پرداخت شده به ۱۱۴ هزار ۷۷۰ میلیارد تومان یعنی ۷۴ درصد برسد.

به گفته وی، استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن، کردستان با ۷۷۴ هزار تن، گلستان با ۶۰۲ هزار تن، فارس با ۵۸۷ هزار تن، کرمانشاه با ۵۸۶ هزار تن در صدر خرید تضمینی گندم قرار دارند و تاکنون کشاورزان خوزستان ۲۶.۷ همت، گلستان ۱۰.۹ همت، فارس ۹.۹ همت، کرمانشاه ۸.۹ همت و کردستان ۸.۴ همت بابت تحویل گندم های خود به مراکز خرید از دولت دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را در فروردین ماه تحویل داده اند، تسویه شده است، افزود: ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران مربوط به تحویل‌ گندم اردیبهشت و خرداد و ۵۰ درصد مطالبات تحویل گندم در بازه تیر تا بیستم مردادماه، به حساب کشاورزان واریز شده است.

راد اظهار داشت: در استان های غرب و شمال غرب کشور عملیات خرید گندم همچنان ادامه دارد ضمن اینکه بسیاری از مراکز خرید در استان های نیمه شمالی کشور آماده دریافت محصول گندمکاران هستند.

انتهای پیام/