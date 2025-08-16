۲۵۰ مگاوات به توان شبکه برق کشور اضافه شد

به گزارش ایلنا، همزمان با اوج‌گیری مصرف برق در کشور، گروه مپنا با راه‌اندازی سیستم‌های خنک‌کاری هوای ورودی (مدیا) در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پرند، فردوسی و سنندج مپنا، موفق شد ظرفیت تولید برق کشور را در مجموع ۲۵۰ مگاوات افزایش دهد. این اقدام که با هدف کمک به کاهش بخشی از ناترازی تولید برق و بهینه‌سازی ظرفیت‌های موجود صورت گرفته، در راستای ابلاغیه وزارت نیرو به ثمر نشسته است.

در نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، واقع در ۲۵ کیلومتری جاده مشهد به قوچان با ظرفیت ۱۴۵۲ مگاوات، طرح ارتقاء توان عملی شش واحد گازی با مجموع ۹۰ مگاوات افزایش ظرفیت به روش سیستم مدیا، طی چهار ماه نصب و راه‌اندازی شد. این سیستم از ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ در واحدهای G۱۱ تا G۱۴ و از ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ در واحدهای G۱۵ و G۱۶ تحت مدیریت شبکه برق با اثربخشی بالا وارد مدار بهره‌برداری شده است. شرکت تولید برق توس مپنا، مالک و سرمایه‌گذار این نیروگاه است و طبق ابلاغیه وزیر نیرو، اوراق گواهی ظرفیت پس از انجام تست ظرفیت برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این طرح صادر خواهد شد.

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مپنا و با وجود اینکه طبق قانون (بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، مصرف آب این نیروگاه کمتر از ۱۰ لیتر در ثانیه ( و یا کمتر از ۳۰۰ هزار متر مکعب در سال) است، آب مورد نیاز سیستم مدیا و همچنین فعالیت های جاری نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق تصفیه و استفاده مجدد از پساب (آب نامتعارف) در حال انجام می باشد. برای اولین بار در کشور امضای توافق‌نامه چهار جانبه میان شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، شرکت خدماتی شهرک صنعتی طوس و شرکت تولید برق توس(مپنا) طورت گرفته است. این اقدام به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش وابستگی به منابع آب شیرین انجام می باشد. پساب خروجی از شهرک صنعتی طوس به نیروگاه فردوسی، برای جایگزینی منابع آب متعارف (آب با کیفیت) با پساب و همچنین تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی انجام شده است. این امر با توجه به شرایط تنش آبی در منطقه خراسان رضوی در تامین آب شرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین، پروژه طراحی، تأمین و راه‌اندازی سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین (مدیا) در چهار واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی ۱۰۳۵ مگاوات، در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با حضور استاندار کردستان به بهره‌برداری رسید. این پروژه که از آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شده بود، توسط شرکت تولید برق سنندج مپنا به عنوان مالک و با اجرای شرکت بهره‌برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مپنا در قالب یک قرارداد شش‌ماهه عملیاتی شد. با بهره‌گیری از این سیستم، توان تولید هر واحد بین ۱۷ تا ۲۰ مگاوات افزایش یافته که در مجموع حدود ۷۰ مگاوات به توان تولید نیروگاه افزوده است.

علاوه بر این، نیروگاه سیکل ترکیبی پرند نیز طرح ارتقاء توان عملی شش واحد گاز با مجموع ظرفیت ۹۰ مگاوات به روش خنک‌کاری هوای ورودی کمپرسور، در مدت ۶ ماه با مدیریت و سرمایه‌گذاری شرکت تولید برق پرند مپنا، در شرایط ویژه کشور در تابستان سال جاری، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است. نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با ظرفیت نامی ۱۵۸۰ مگاوات در جنوب غرب استان تهران قرار دارد و آب مورد نیاز این نیروگاه از جمله آب مورد نیاز واحدهای بخار، آب مصرفی آبیاری فضای سبز و بخشی از آب مورد نیاز سیستم خنک‌کاری هوای ورودی کمپرسور از محل پساب شهر پرند تأمین می‌گردد. "

این اقدامات مهم، گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور و پاسخگویی به نیاز فزاینده برق در فصول گرم سال محسوب می‌شوند و نشان‌دهنده تعهد گروه مپنا به مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت فعال در رفع چالش‌های انرژی است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اوج بار تابستان امسال، بیش از ۷۱۰ مگاوات طرح ارتقای توان تولید برق واحدهای گازی به روش خنک‌کاری هوای ورودی (مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سیستم کنترل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۶۷۰ مگاوات از این طرح‌ها اجرایی شده است.

