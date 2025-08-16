خاموشی مشعلها تا پایان ۱۴۰۷
وزیر نفت، ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم را روزانه حدود ۳۳۰ میلیون فوتمکعب اعلام کرد و گفت: با اقدامهای انجامشده در دولت چهاردهم، در یک سال اخیر حدود ۲۸۰ میلیون فوتمکعب در روز به این ظرفیت افزوده شده که این رقم تا پایان امسال به بیش از ۶۰۰ میلیون فوتمکعب در روز میرسد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) در آیین بهرهبرداری از طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام (انجیال ۳۱۰۰) با قدردانی از حضور رئیسجمهوری در این آیین اظهار کرد: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای جمعآوری گازهای همراه است که نهتنها به حفاظت از محیط زیست کمک میکند، بلکه مانع هدررفت صدها میلیون دلار سرمایه ملی میشود.
وی با اشاره به اینکه افتتاح این طرح آرزویی دیرینه مبنی بر جمعآوری گازهای مشعل در این منطقه را محقق میکند، اظهار کرد: بر اساس اهداف کمّی تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل باید تا پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) به ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال معادل ۴۴ میلیون مترمکعب در روز برسد، به همین دلیل افزایش این ظرفیت بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت.
مزایده ۹ بسته جدید به ظرفیت ۲۷۰ میلیون فوتمکعب
وزیر نفت با یادآوری اینکه در طول یک سال گذشته با اجرای طرحهای کوتاهمدت از طریق برگزاری مزایده و واگذاری فروش گاز به بخش خصوصی، حدود ۶۰ میلیون فوتمکعب در روز از گازهای مشعل جمعآوری شده است که این رویه همچنان ادامه دارد، افزود: بهتازگی مزایده فروش و جمعآوری ۹ بسته جمعآوری گازهای مشعل به میزان حدود ۲۷۰ میلیون فوتمکعب در روز برگزار شد، همچنین با هدف بهرهگیری از توان و سرمایه بخش خصوصی، بهزودی فراخوان فروش و جمعآوری ۳۶ بسته گازهای مشعل به ظرفیت حدود ۷۰۰ میلیون فوتمکعب در روز با نرخ پایه صفر منتشر میشود. یعنی پولی بابت این موضوع پرداخت نمیکنند اما باید با یکدیگر رقابت کنند.
پاکنژاد در تشریح طرحهای بلندمدت وزارت نفت در ارتباط با جمعآوری گازهای مشعل بیان کرد: این طرحها شامل احداث واحدهای انجیال ۳۱۰۰، انجیال ۳۲۰۰، انجیال خارک، ایستگاههای جمعآوری گازهای همراه بیدبلند و مارون، همچنین طرح کاهش گازهای مشعل در پالایشگاههای دوازدهگانه مجتمع گازی پارس جنوبی است که طبق برنامهریزی، همه این طرحها تا پایان سال ۱۴۰۷ بهصورت مرحلهای تکمیل میشوند.
وی با اشاره به روند پیشرفت طرحهای جمعآوری مشعل در دولت چهاردهم گفت: در طول سال گذشته با بهرهبرداری از فاز نخست طرح جمعآوری گازهای مشعل رگ سفید-۱، جمعآوری گازهای مازاد واحد بهرهبرداری گچساران و طرح کاهش گازهای مشعل پالایشگاههای دوازدهگانه پارس جنوبی، حدود ۱۴۰ میلیون فوتمکعب در روز به ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل اضافه شد. امروز هم با بهرهبرداری از طرح انجیال ۳۱۰۰، در گام نخست ۸۰ میلیون فوتمکعب در روز به ظرفیت جمعآوری گاز افزوده میشود.
افزایش ۶۰۰ میلیون فوتمکعبی جمعآوری گازهای همراه
وزیر نفت با اشاره به اینکه در زمان آغاز بهکار دولت چهاردهم در شهریور سال گذشته، ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل حدود ۳۳۰ میلیون فوتمکعب در روز بود، افزود: از ابتدای این دولت تاکنون حدود ۲۸۰ میلیون فوتمکعب در روز از طریق اجرای طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت به ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل افزوده شده که این رقم تا پایان امسال به بیش از ۶۰۰ میلیون فوتمکعب در روز میرسد.
پاکنژاد در بیان جزئیات طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام توضیح داد: این طرح با ظرفیت نهایی ۲۴۰ میلیون فوتمکعب در روز برای جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام و شهرستان دهلران احداث شده که شامل مجتمع انجیال ۳۱۰۰، دو ایستگاه تقویت فشار، یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال خوراک و محصول میشود. این طرح در گام نخست با جمعآوری روزانه ۸۰ میلیون فوتمکعب آغاز بهکار کرده و بهصورت تدریجی و مرحلهای تا ظرفیت کامل توسعه مییابد.
وی با اشاره به مزایای جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام گفت: گاز غنی تولیدی پس از فشارافزایی به مجتمع انجیال ۳۱۰۰ منتقل میشود و در آنجا پس از شیرینسازی، نمزدایی و استخراج انجیال، محصولاتی از جمله گاز سبک، +C2 (اتان و ترکیبات سنگینتر)، همچنین گوگرد و مایعات گازی تولید میشود.
کاهش ناترازی گاز و پایداری برق منطقه
وزیر نفت با بیان اینکه با اجرای این طرح، روزانه بیش از ۱۵۰ میلیون فوتمکعب گاز سبک به شبکه سراسری گاز تزریق میشود و ترکیبات سنگینتر از طریق خط لوله به انجیال ۳۲۰۰ در حوزه غرب کارون (استان خوزستان) و از آنجا به پتروشیمی بندر امام ارسال میشوند، گفت: البته پس از راهاندازی پتروشیمی دهلران، برش سنگین (+C2) بهعنوان خوراک این واحد مورد استفاده قرار میگیرد.
پاکنژاد با اشاره به کمکرسانی انجیال ۳۱۰۰ به پایداری برق منطقه اظهار کرد: حدود ۳۰ مگاوات از برق تولیدی نیروگاه این طرح به شبکه سراسری برق تزریق میشود که سبب تقویت پایداری شبکه در منطقه میشود.
وی با بیان اینکه مجموع سرمایهگذاری برای احداث این تأسیسات حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: این مقدار سرمایهگذاری سبب خاموشی ۸ مشعل در منطقه و جلوگیری از سوزاندن گاز همراه به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال میشود، همچنین باید اشاره کنم یکی از مهمترین ویژگیهای مهم این طرح، استفاده حداکثری از توان داخلی است، بهطوری که بیش از ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز از محل ساخت داخل تأمین شده است.
خاموشی مشعلها تا پایان ۱۴۰۷
وزیر نفت با بیان اینکه این طرح در دوران ساخت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و در دوران بهرهبرداری نیز زمینهساز اشتغال مستقیم برای یکهزار و ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳ هزار نفر میشود، تأکید کرد: این پروژه نمادی از خودباوری ملی، استفاده حداکثری از توان داخل و گامی بزرگ در مسیر صیانت از سرمایههای ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی و حفاظت از محیط زیست کشور است.
پاکنژاد گفت: به امید خدا با تکمیل همه طرحهای جمعآوری گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۷ شاهد خاموشی کامل مشعلها در کشور باشیم.