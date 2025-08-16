بازار نفت در آستانه مازاد عرضه قرار دارد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با سرعتی فراتر از برآوردهای پیشین افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که به گفته این نهاد، بازار را مازاد عرضه بیشتر و تعادل آن را متزلزل‌تر کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد، تولید جهانی نفت در سال آینده با افزایش روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای همراه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین (روزانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه) افزایش یافته است. همچنین در سال ۲۰۲۶، عرضه روزانه نفت ۱.۹ میلیون بشکه دیگر افزایش خواهد یافت.

افزایش عرضه بیشتر از تصمیم اخیر هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه اضافه ناشی می‌شود.

هشت کشور ائتلاف اوپک‌پلاس با حذف آخرین مرحله از کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، نفت بیشتری روانه بازار کرده است.

در کنار آن، تولیدکنندگان خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس از جمله آمریکا، کانادا، برزیل و گویان نیز نقش مهمی در افزایش عرضه ایفا کرده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده است که این کشورها در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان رهبری افزایش عرضه را در اختیار خواهند داشت.

در حالی که عرضه با شتاب افزایش می‌یابد، تقاضای جهانی نفت با روندی کندتر در حال رشد است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضا در سال جاری میلادی روزانه ۶۸۰ هزار بشکه و در سال آینده روزانه ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد؛ هر دو رقم نسبت به برآوردهای پیشین روزانه ۲۰ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهند.

آژانس در گزارش خود آورده است: تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد تقاضای ضعیفی در اقتصادهای بزرگ وجود دارد و با توجه به اینکه اعتماد مصرف‌کننده همچنان پایین است، بازگشت شدید به نظر بعید می‌رسد.

بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی، عرضه نفت ممکن استسال آینده تا روزانه ۳ میلیون بشکه از تقاضا پیشی بگیرد. این مازاد عرضه ناشی از افزایش تولید خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس و گسترش محدود تقاضاست.

با این حال دور تازه تحریم‌ها علیه روسیه و ایران ممکن است بخشی از این عرضه را محدود کند. آمریکا، ماه گذشته تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد و اتحادیه اروپا نیز سقف قیمت نفت روسیه را کاهش داد.

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده واضح است که برای تعادل بازار باید عامل قربانی شود.

آژانس همچنین به ادامه ذخیره‌سازی نفت از سوی چین اشاره کرده و آن را عاملی برای جذب بخشی از مازاد عرضه دانسته است. این ذخیره‌سازی به گفته تحلیلگران در ماه‌های گذشته به حمایت از قیمت‌ها کمک کرده است.

در همین حال، مقدار پالایش نفت خام جهانی در ماه اوت به رکورد روزانه ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده است، آژانس بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال ۲۰۲۵ به روزانه ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۶ به ۸۴ میلیون بشکه در روز برسد.

در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی برآوردی محافظه‌کارانه از رشد تقاضا ارائه داده، اوپک پیش‌بینی کرده است که تقاضا در سال جاری میلادی روزانه یک میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

