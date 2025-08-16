رشد ۵۳ درصدی ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم
معاون وزیر نیرو از رشد ۵۳ درصدی ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ابتدای صنعت برق تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به ۱۲۲۵ مگاوات رسیده بود که در یکسال گذشته با رشد ۵۳ درصدی به ۱۸۶۸ مگاوات افزایش یافته است و با تکمیل پروژه های در دست اجرا تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی با اشاره به نقش موثر انرژی خورشیدی در در تأمین برق شبکه کشور، خاطرنشان کرد:در نتیجه برنامهریزی انجامشده در وزارت نیرو و ساتبا، بهطور میانگین هر هفته حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری میرسد.
طرزطلب افزود: با نیروگاههای تجدیدپذیری که به تدریج در حال وارد شدن به مدار هستند، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از حدود ۲۰۰۰ مگاوات فعلی به ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال خواهد رسید.
رئیس ساتبا با تشریح برنامه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در جوار شهرکهای صنعتی گفت: دو نقطه برای ساخت نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی شمسآباد استان تهران به ظرفیت حدود ۱۰۰ مگاوات به ساتبا تحویل داده شده است که عملیات اجرایی آنها تا دو ماه آینده به پایان میرسد؛ در صورت تحویل زمین از سوی وزارت صمت، ساخت نیروگاههای خورشیدی در جوار شهرکها ظرف ۲ تا ۳ ماه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تولید برق نیروگاههای خورشیدی گفت: تولید برق این نیروگاهها با رشد ۷۱ درصدی از ۳۵۷ میلیون کیلوواتساعت به ۶۱۰ میلیون کیلوواتساعت رسیده است.
طرزطلب ادامه داد: تولید برق نیروگاههای بادی نیز از ۴۱۳ میلیون کیلوواتساعت به ۴۳۲ میلیون کیلوواتساعت افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هماکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۱۸۶۸ مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: این رقم در پایان تیرماه سال گذشته ۱۲۳۲ مگاوات بود و تنها در یک سال گذشته ۶۳۶ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده که سهم انرژیهای تجدیدپذیر را در سبد تولید برق کشور به حدود ۲ درصد رسانده است.
وی از حمایتهای رئیسجمهور و وزیر نیرو و عنایت مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتبار در جهت توسعه تجدیدپذیرها در راستای رفع ناترازی انرژی، قدردانی و خاطرنشان کرد: تا پایان امسال سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سبد تولید برق کشور به بیش از ۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ ایران امروز به کارگاه بزرگی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده و انقلابی بزرگ در این زمینه آغاز شده است که آثار آن در هفتههای آینده نمایان خواهد شد.
طرزطلب، روند اجرای پروژه های نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و دولتی را تشریح و تصریح کرد: در فاز نخست احداث ۷۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، که عمدتاً از نوع خورشیدی است، برنامهریزی و نهایی شده و تمام تمرکز این سازمان بر تحقق این هدف و کمک به کاهش ناترازی برق کشور است.
به گفته رئیس ساتبا، عملیات اجرایی ساخت نیروگاههای خورشیدی در ۸۵۴ ساختگاه آغاز شده و نصب بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال اجراست.
طرزطلب از افتتاح هفتگی تعداد قابل توجهی نیروگاه تجدیدپذیر با حضور مقامات کشوری خبر داد و گفت: از اواخر مردادماه، نیروگاههای دولتی در حال اجرا نیز به تدریج وارد مدار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته، برای هر مگاوات برق حرارتی، سالانه هزاران مترمکعب آب و مقادیر زیادی گاز یا سوخت مایع نیاز است، عنوان کرد: در شرایط خشکسالی و کمبود گاز طبیعی در کشور، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر کاهش انتشار آلایندهها، موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب و سوخت نیروگاهی میشود و به پایداری شبکه برق کمک میکند.