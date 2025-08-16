بهرهبرداری از طرح ملی انجیال ۳۱۰۰؛ امروز
طرح NGL۳۱۰۰ با ظرفیت جمعآوری روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب گاز همراه و مشعل، از هشت میدان نفتی آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق، پایدار غرب، آبان، دهلران و دانان، با هدف جلوگیری از سوزاندن گاز و کاهش آلایندههای زیستمحیطی طراحی و اجرا شده است.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت، مراسم بهرهبرداری رسمی از طرح ملی جمعآوری گازهای همراه یا مشعل میادین نفتی جنوب استان ایلام، موسوم به NGL۳۱۰۰، امروز شنبه ۲۵ مردادماه با حضور وزیر نفت و فرمان افتتاح رئیسجمهوری اسلامی ایران، از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط زنده با منطقه عملیاتی برگزار میشود.
طرح NGL۳۱۰۰ با ظرفیت جمعآوری روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب گاز همراه و مشعل، از هشت میدان نفتی آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق، پایدار غرب، آبان، دهلران و دانان، با هدف جلوگیری از سوزاندن گاز و کاهش آلایندههای زیستمحیطی طراحی و اجرا شده است.
هم اکنون این طرح با دریافت خوراک به میزان حدود ۸۰ میلیون فوت مکعب در روز راهاندازی شده و آماده بهرهبرداری رسمی است.