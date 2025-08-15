افت قیمت نفت پیش از ملاقات ترامپ و پوتین
قیمت نفت در آستانه دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و انتظار معاملهگران برای تحولات سیاسی با چشمانداز احتمال کاهش تحریمها علیه روسیه و پایان تنشهای مسکو و کییف، با کاهش روبهرو شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز جمعه (۲۴ مردادماه) تحت تأثیر انتظار بازار برای نتیجه نشست دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه درباره بحران مسکو و کییف و احتمال کاهش تحریمها علیه کرملین، کاهش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۲۳ دقیقه بهوقت گرینویچ با ۵۰ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۳۴ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۵۷ سنت یا ۰.۹ درصد افت، ۶۳ دلار و ۳۹ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.
دیدار امروز ترامپ و پوتین در آلاسکا برگزار میشود و موضوع آتشبس در اوکراین در صدر دستور کار این ملاقات قرار دارد.
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرده است که مسکو آماده پایان دادن تنش با اوکراین است، اما در عین حال هشدار داده که در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات صلح، تحریمهای ثانویهای علیه خریداران نفت روسیه اعمال میشود.
جیووانی استانوو، تحلیلگر بازار کالا در بانک یوبیاس (UBS) در این باره گفت: بازار منتظر است که آیا صلح برقرار میشود یا خیر. انتظار آتشبس به معنای عرضه بیشتر نفت روسیه است، حال پرسش این است که آیا تنشها تشدید میشود یا کاهش مییابد؟
وی افزود: حتی در صورت دستیابی به توافق، کاهش تحریمها علیه روسیه زمانبر خواهد بود، زیرا این موضوع باید از مسیر قانونی کنگره آمریکا عبور کند.
در همین حال، دادههای اقتصادی منتشرشده از چین در روز جمعه نشان داد که رشد تولید کارخانهها به پایینترین سطح خود در هشت ماه گذشته رسیده و رشد خردهفروشی نیز با کمترین سرعت از ماه دسامبر افزایش یافته است.
این آمار نگرانیها درباره کاهش تقاضای سوخت در دومین مصرفکننده بزرگ نفت جهان را افزایش داده است.
با وجود افزایش ۸.۹ درصدی توان بهرهگیری از ظرفیت پالایشی پالایشگاههای چین در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی، این رقم نسبت به سطح ماه ژوئن که بالاترین مقدار از سپتامبر ۲۰۲۳ بود، کاهش یافته است، همچنین، افزایش صادرات فرآوردههای نفتی چین در ماه گذشته نشاندهنده افت تقاضای داخلی برای سوخت است.
پیشبینیها درباره افزایش مازاد عرضه در بازار نفت و احتمال حفظ نرخهای بهره بالا در آمریکا، بر احساسات بازار تأثیر گذاشته است.
تحلیلگران بانک آو آمریکا در یادداشتی اعلام کردند که با توجه به لغو کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، پیشبینی خود را برای مازاد عرضه در بازار نفت افزایش دادهاند.
اوپک در تازهترین گزارش ماهانه خود بهطور میانگین مازاد عرضه روزانه ۸۹۰ هزار بشکهای را از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ پیشبینی کرد.
این برآورد پس از گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی منتشر شده است که در آن، بازار نفت پس از لغو کاهش عرضه هشت عضو اوپکپلاس با مازاد عرضه بیشتر و ناپایدارتر ارزیابی شده بود.