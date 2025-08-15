به گزارش ایلنا، علیرضا راستیار، طول راه‌های روستایی آسفالت در کشور را حدود 113 هزار کیلومتر برشمرد و اظهار کرد: 37 هزار کیلومتر راه با مشخصات فرعی در کشور وجود دارد که در مجموع نزدیک به 70 درصد راه‌های کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به آمار سرشماری سال 1395 گفت پنج هزار و 634 روستا با بیش از 20 خانوار با حدود 25 هزار و 200 کیلومتر، فاقد راه آسفالته بوده که در دستور کار قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی تصریح کرد: بیشترین روستاهای فاقد راه آسفالت در استان‌های سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و خوزستان قرار دارند که شاخص برخورداری آن‌ها پائین‌تر از میانگین کشوری است.

راستیار درباره میزان تحقق اهداف سال جاری بیان کرد: با توجه به آغاز عملیات اجرایی از اردیبهشت‌ماه، در حوزه ساخت راه‌های روستایی تا پایان تیرماه 650 کیلومتر راه احداث شده است.

وی با اشاره به رشد پنج درصدی عملکرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: بخش زیادی از روستاهای فاقد راه، در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند که اجرای پروژه در آن‌ها به دلیل حجم بالای عملیات و نیاز به منابع مالی قابل توجه، دشوارتر است، با این حال سیاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزایش هدف‌گذاری 3000 کیلومتر راه روستایی در سال است.

مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی افزود: در حوزه نگهداری راه‌های روستایی که شامل 113 هزار کیلومتر مسیر آسفالت است، تاکنون قریب به 1066 کیلومتر از هدف 3000 کیلومتری امسال محقق شده است.

راستیار ادامه داد: در حوزه راه‌های فرعی که 37 هزار کیلومتر از شبکه جاده‌ای کشور را شامل می‌شود، 909 کیلومتر از هدف‌گذاری امسال به انجام رسیده است.

مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی جدید در برنامه هفتم توسعه و بر اساس بند «خ» ماده 20، از امکان استفاده از مشارکت خیرین و پیمانکاران فعال در پروژه‌های عمرانی کشور برای توسعه راه‌های روستایی خبر و ادامه داد: خیرین می‌توانند با اجرای پروژه‌های راه‌سازی روستایی، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

راستیار افزود: دولت نیز در این قانون امکان کسر هزینه‌های پیمانکاران از مالیات را فراهم کرده که رویکردی حمایتی و متفاوت در حوزه توسعه راه‌های روستایی به شمار می‌رود.

به گفته وی، موانع قانونی فعالیت خیرین در این بخش برطرف شده و حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ شده و خیرین می‌توانند به‌طور مستقیم وارد حوزه توسعه شبکه راه‌های فرعی و روستایی شوند.

انتهای پیام/