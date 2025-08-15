پورمحمدی:
تدوین آیین نامههای برنامه هفتم در کمیسیون بودجه دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از کمیسیونهای پُرکار دولت است که آییننامههای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سنواتی در آن تدوین می شود.
به گزارش ایلنا، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از کمیسیونهای پُرکار دولت است.
وی افزود، علاوه بر تهیه و تدوین آییننامههای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سنواتی، هر موردی که به نحوی از انحا به مباحث برنامهای یا بودجهای مربوط میشود، در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. بر این اساس این کمیسیون یکی از کمیسیونهای پرکار دولت است.
به گزارش تسنیم، به تازگی ضوابط مرتبط با تامین مالی رشد اقتصادی هشت درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت.
همچنین موضوع الحاق نیروگاههای تجدید پذیر به فهرست طرحهای پیشران یکی از موضوعاتی است که در کمیسیون بودجه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. استفاده از تسهیلات و امتیازات طرحهای پیشران برای تسریع در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر یکی از اهداف مطرح شدن این موضوع است.
عدالت در پرداختهای استانی و همچنین انضباط در پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان در آخرین جلسه کمیسیون بودجه دولت مطرح شد.