دسترسی ایران به آب شرب سالم بالاتر از میانگین جهانی
تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و رشد جمعیت، منابع آبی را در بسیاری از کشورها تحت فشار قرار داده است. با این حال ۹۹.۹ درصد شهرها و ۸۷ درصد مناطق روستایی ایران به آب شرب سالم دسترسی دارند که بالاتر از میانگین جهانی است.
به گزارش ایلنا، بحران کم آبی تنها به ایران محدود نمیشود و کشورهای مختلف، حتی در اروپا و آمریکا، با مشکلات مشابهی روبهرو هستند. با این حال، در خاورمیانه به دلیل اقلیم خشک و کمبارش، شرایط دشوارتر است.
با وجود محدودیتهای اقلیمی، گزارش بانک جهانی نشان میدهد ایران در دسترسی به آب شرب سالم عملکردی بالاتر از میانگین جهانی داشته است.
بر اساس این گزارش 99.9 درصد جمعیت شهری ایران به آب شرب سالم دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص 87 درصد است.
در مناطق روستایی نیز 87 درصد جمعیت کشور از آب شرب سالم بهرهمند هستند، رقمی که در میانگین جهانی تنها 62 درصد است. این جایگاه در حالی به دست آمده که در بسیاری از کشورهای منطقه، دسترسی به آب سالم بسیار پایینتر است.
بهعنوان نمونه، در افغانستان این شاخص در مناطق روستایی کمتر از 30 درصد است و در عراق نیز بسیاری از مناطق با کمبود یا آلودگی آب مواجهاند و اساسا در این کشور دسترسی به آب شرب لوله کشی شده توسعه چندانی نیافته است.
سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای آب
کارشناسان موفقیت ایران در این خصوص را حاصل توسعه شبکههای انتقال آب، ساخت تصفیهخانهها و اجرای پروژههای متعدد آبرسانی روستایی میدانند.
باتوجه به خشکسالی های اخیر راهبرد کلان وزارت نیرو در این حوزه، توسعه آبشیرینکنها بهعنوان ابزار مقابله با کمآبی و تأمین پایدار آب شرب در مناطق ساحلی و کمبارش است.
وزارت نیرو طی سالهای اخیر اقدامهای متعددی برای ارتقای کمیت و کیفیت آبرسانی انجام داده است که از جمله آنها میتوان به بهرهبرداری از 551 هزار و 832 مترمکعب در شبانهروز ظرفیت آبشیرینکن از محل خرید تضمینی در استانهای مختلف کشور اشاره کرد.
بزرگترین تأسیسات فعال در این بخش، آبشیرینکن بندرعباس است که با ظرفیت 100 هزار مترمکعب در شبانهروز از سال 1387 فعال است. همچنین بیشترین سهم این سازه ها در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار دارد.
گواه اینکه بزرگترین آب شیرینکن فراساحلی خاورمیانه با ظرفیت 100 هزار متر مکعب در شبانهروز در سیستان و بلوچستان افتتاح شد، پروژه ای که با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی برای مردم منطقه و بخشی از طرح جامع تأمین آب زاهدان و سیستان اجرا شده است.
همچنین وزارت نیرو برای کاهش فشار بر منابع آب خام، سیاست استفاده حداکثری از پساب تصفیهشده به جای آب خام را در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا تا کنون 320 میلیون مترمکعب پساب در قالب 78 قرارداد به صنایع واگذار شده است. همچنین بر اساس برنامه، قرار است 130.9 میلیون مترمکعب پساب دیگر تا پایان برنامه هفتم توسعه به صنایع واگذار شود.
در حوزه تصفیهخانههای فاضلاب نیز هماکنون 324 واحد فعال در سراسر کشور وجود دارد و 11 واحد دیگر نیز آماده بهرهبرداری در هفته دولت هستند.
توضیح بیشتر اینکه پوشش خدمات فاضلاب در کشور هماکنون 365 شهر را در بر میگیرد که به ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی کمک میکند.
این گزارش می افزاید، آمارهای رسمی نشان میدهد ایران توانسته جایگاه خود را در تأمین آب شرب سالم برای شهروندان شهری و روستایی، حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته حفظ و تثبیت کند.
به همه موارد فوق باید این را افزود که تنش آب کنونی که در برخی استان ها رخ داده عمدتا متاثر از خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها بوده و انتظار می رود با بهبود بارندگی ها در سال های پیش رو وضعیت منابع آب شرب ایران در حوزه توزیع و مصرف به مراتب بهتر شود.