اعلام قیمت طلا و سکه ٢۴ مرداد ماه

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢۴ مرداد ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٣۵۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٧ میلیون و ۵٢٢ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٠ میلیون و ١۶۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٨۴ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٧۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴۴ میلیون و ۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ١۵ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/