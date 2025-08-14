معاون سرمایه گذاری ساتبا:
هر هفته حدود حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور به بهره برداری می رسد
معاون سرمایه گذاری ساتبا از افتتاح هفتگی و میانگین حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جعفر محمدنژاد سیگارودی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی حدود ۴۳۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در روز گذشته با حضور برخط رئیسجمهور اظهار کرد: آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۳۵ مگاوات نیروگاههای خورشیدی شامل ۳۰۰ مگاوات آغاز ساخت و ۱۳۰ مگاوات بهره برداری در ۱۰ ساختگاه چهار استان بوشهر، خراسان رضوی، تهران و استان مرکزی روز گذشته با حضور برخط رئیسجمهور پزشکیان و عباس علی آبادی، وزیر نیرو برگزار شد.
وی با اشاره به توانایی انرژی خورشیدی در ایفای نقش قابل توجه در تامین برق شبکه کشور، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در وزارت نیرو و ساتبا، به صورت هفتگی و میانگین حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری می رسد.
معاون سرمایه گذاری ساتبا خاطرنشان کرد: با نیروگاههای تجدیدپذیری که به تدریج در حال وارد شدن به مدار هستند، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از ۲۰۰۰ مگاوات در حال حاضر به ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال خواهد رسید.
محمودنژاد سیگارودی درباره نحوه مشارکت مردم در تولید نیروگاه های خورشیدی پشت بامی و خانگی و نیز اداری و تجاری اظهار کرد: با توجه به وجود متقاضیان بسیار برای بهره مندی از برق خورشیدی، ساتبا در همکاری با توانیر در حال تدوین روشی برای فراهم شدن امکان استفاده مشترکان از برق خورشیدی در زمان محدودیت بار شبکه سراسری برق است تا ضمن انعقاد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق خورشیدی بین مشترکان و ساتبا، شرایط تامین برق پایدار برای مشترکین فراهم شود؛ امیدواریم طی هفتههای آینده مدل در حال تدوین، نهایی شود تا هم برای هر متقاضی مزیت اقتصادی به همراه داشته فراهم شود و نیز از برق هموار و پایدار بهره مند شوند.
رئیسجمهور پزشکیان، سه شنبه، ۲۱ مرداد طی مراسمی و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی، دستور بهرهبرداری از ۱۳۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی کشور را صادر کرد؛ این ظرفیت شامل ۲۰ مگاوات در استان خراسان رضوی، ۵۰ مگاوات در استان مرکزی و ۶۰ مگاوات در استان بوشهر است. همچنین با دستور رئیسجمهور، عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر و ۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران آغاز شد.
رئیسجمهور در این آیین، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان و دستاندرکاران بهویژه در وزارت نیرو و ابراز خرسندی از اراده شکلگرفته در کشور برای توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، به اهمیت این رویکرد در کاهش ناترازی انرژی اشاره و بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای در حال احداث و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم در این حوزه تأکید کرد.
براساس اظهارات وزیر نیرو، از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، ۱۱۷ پروژه در صنعت آب و برق کشور با تکیه بر توان فنی و تخصصی مهندسان داخلی به بهرهبرداری رسیده است و ۲۱ پروژه دیگر، شامل نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی، تا پایان شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین مطابق برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان سال جاری در قالب پویش «ایران آباد»، ۳۸۹ پروژه در حوزه آب و برق با اعتباری بالغ بر ۳۰۸ هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم به مرحله افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید.