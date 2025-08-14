وزیر راه خبر داد؛
بازگشت ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار زائر به کشور
تاکنون ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر از زائران اربعین از کشور خارج شدهاند که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر به کشور بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هچنین، ۲۵۴ هزار زائر از خطوط هوایی؛ ۳۳۷ هزار زائر از خطوط ریلی و ۱۳۰۰ زائر نیز به شکل دریایی به سفر اربعین رفتهاند.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از ماهها قبل اقدامات خود را برای راهپیمایی اربعین و خدمت به زائران در دستورکار خود قرارداد و در همین راستا نیز اقداماتی چون بهسازی و ایمنسازی مسیرها، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل و ... انجام شد.
به گفته او سیستمهای تردد شمار، آمار رفت و بازگشت زائران را ثبت کرده است، بر این اساس در ۶ مرز زمینی کشور و از ابتدای ماه صفر، در مجموع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد بین ایران و عراق به ثبت رسیده که از این تعداد ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر وارد عراق شدهاند.