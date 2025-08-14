هشدار ایران درباره تبعات زیستمحیطی تجاوز نظامی
نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست جهانی INC۵.۲، با انتقاد از تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، این اقدامها را تهدیدی برای محیط زیست، سلامت عمومی و ثبات منطقه خواند و از جامعه بینالمللی خواست آن را بهعنوان یک بحران زیستمحیطی و انسانی به رسمیت بشناسد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباسزاده، نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران و نمایندگان عالیرتبه در نشست جهانی INC۵.۲ با اشاره به تجاوز بیدلیل رژیم صهیونیستی و آمریکا به مردم، زیرساختهای غیرنظامی و دانشمندان ایران، اظهار کرد: این حملات نه تنها نمونهای از تجاوز غیرقانونی است، بلکه تهدیدی جدی برای محیط زیست، سلامت جامعه و ثبات منطقه به شمار میرود.
وی خواستار آن شد که جامعه بینالمللی این موضوع را بهعنوان یک نگرانی فوری زیستمحیطی و بشری تلقی کرده و هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه هر ملت صلحطلب را محکوم کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن قدردانی از دبیرخانه INC برای تسهیل این بستر حیاتی برای مذاکره در مورد یک ابزار جهانی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی اظهار کرد: این فرآیند فرصتی حیاتی برای ایجاد یک چارچوب عادلانه برای مقابله با اثرات فرامرزی آلودگی پلاستیکی، بهویژه بر اکوسیستمهای دریایی و سلامت انسان است.
عباسزاده بیان کرد: این ابزار که بر اساس قطعنامه ۵.۱۴ مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد الزامی شده است، باید بر آلودگی پلاستیکی در محیط زیست، بهویژه در محیطهای دریایی و علت اصلی آن یعنی انتشار پلاستیکها در پایان چرخه عمرشان تمرکز کند.
وی با بیان اینکه مذاکرات باید با اهداف اصلی قطعنامه همسو باشند تا توافقی متعادل و قابل قبول جهانی تضمین شود و از محدودیتهای بیمورد بر فناوریها و محصولات ضروری جلوگیری شود، تصریح کرد: کشورهای توسعهیافته مسئولیت نامتناسبی در قبال آلودگی پلاستیکی دارند، بنابراین اصل مسئولیتهای مشترک اما متمایز (CBDR) باید راهنمای حقوق و تعهدات باشد و سهم و ظرفیت هر کشور را منعکس کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران متعهد به همکاری فعال و سازنده برای توسعه راهحلهای عملی است که آلودگی پلاستیک را کاهش دهد و از توسعه پایدار صنعتی و معیشت حمایت کند، گفت: انتظار میرود ابزار نهایی، متعادل، علمی، عملیاتی و منصفانه باشد و بهطور مؤثر به آلودگی پلاستیک بپردازد، بدون آنکه مانع توسعه پایدار یا پیشرفت فناوری شود.
بر اساس این گزارش، نشست موسوم به INC۵.۲ با موضوع تدوین سند الزامآور قانونی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی که هماکنون در شهر ژنو سوئیس در جریان است، با حضور گروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، امور حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن ملی صنایع پلیمر و با همراهی دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل برگزار میشود.