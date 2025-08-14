خبرگزاری کار ایران
۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران به کار گرفته می‌شود

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه در ۲۴ ساعت آینده ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در مسیرهای منتهی به مرز مهران برای جابه‌جایی زائران اربعین در رفت و آمد خواهند بود، گفت: جابه‌جایی بیش از پنج میلیون زائر از مرزهای شش‌گانه کشور در کوتاه‌ترین بازه زمانی پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین عملیات حمل‌ و نقل جهان به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان راهداری، رضا اکبری روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، در مرز مهران، اظهار کرد: در روزهای منتهی به اربعین حسینی، بزرگ‌ترین عملیات جابه‌جایی مسافر در جهان با بیش از پنج میلیون تردد از مرزهای شش‌گانه کشور در حال اجراست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی افزون بر کمیته زیرساخت، در کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین نیز مسئولیت محوری بر عهده دارد و هدف اصلی، تسهیل تردد و جابه‌جایی زائران به مرزهای شش‌گانه و بازگرداندن آنان به مقاصدشان است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: تنها در یک دوره کوتاه، نزدیک به یک میلیون نفر با اتوبوس از نقاط مختلف کشور به مرزها منتقل می‌شوند و همین تعداد نیز در مدت زمانی مشابه از مرزها بازمی‌گردند که اجرای این حجم عملیات در یک بازه ۲۰ روزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و لحظه‌ای است.

اکبری توضیح داد: خوشبختانه با تصمیم‌ها و مصوبات مناسبی که در دولت اتخاذ شد، جابه‌جایی زائران امسال بدون مشکل و با کمترین توقف انجام گرفت و رضایتمندی بالایی به همراه داشت.

وی با اشاره به تمرکز ناوگان در دو مرز مهران و شلمچه گفت: اکنون مهران پرترددترین مرز کشور در اربعین است و بر اساس برنامه‌ریزی ها، ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت آینده در مسیرهای منتهی به این مرز در تردد خواهند بود و اکنون نیز حدود همین تعداد در چرخه انتقال زائران فعال هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور یادآور شد: در پایانه برکت مهران، صحنه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی به زائران مشاهده شد و بسیاری از زائرانی که توان مالی کافی نداشتند، به صورت رایگان جابه‌جا شدند.

اکبری بیان کرد: در دو روز آینده، روند بازگشت زائران با شدت ادامه خواهد داشت و تا روز شنبه، با مشارکت پنج هزار دستگاه اتوبوس از ناوگان سراسر کشور، ۳۰۰ هزار زائر باقی‌مانده به شهرهای خود بازخواهند گشت.

