به گزارش ایلنا به نقل از سازمان راهداری، رضا اکبری روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، در مرز مهران، اظهار کرد: در روزهای منتهی به اربعین حسینی، بزرگ‌ترین عملیات جابه‌جایی مسافر در جهان با بیش از پنج میلیون تردد از مرزهای شش‌گانه کشور در حال اجراست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی افزون بر کمیته زیرساخت، در کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین نیز مسئولیت محوری بر عهده دارد و هدف اصلی، تسهیل تردد و جابه‌جایی زائران به مرزهای شش‌گانه و بازگرداندن آنان به مقاصدشان است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: تنها در یک دوره کوتاه، نزدیک به یک میلیون نفر با اتوبوس از نقاط مختلف کشور به مرزها منتقل می‌شوند و همین تعداد نیز در مدت زمانی مشابه از مرزها بازمی‌گردند که اجرای این حجم عملیات در یک بازه ۲۰ روزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و لحظه‌ای است.

اکبری توضیح داد: خوشبختانه با تصمیم‌ها و مصوبات مناسبی که در دولت اتخاذ شد، جابه‌جایی زائران امسال بدون مشکل و با کمترین توقف انجام گرفت و رضایتمندی بالایی به همراه داشت.

وی با اشاره به تمرکز ناوگان در دو مرز مهران و شلمچه گفت: اکنون مهران پرترددترین مرز کشور در اربعین است و بر اساس برنامه‌ریزی ها، ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت آینده در مسیرهای منتهی به این مرز در تردد خواهند بود و اکنون نیز حدود همین تعداد در چرخه انتقال زائران فعال هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور یادآور شد: در پایانه برکت مهران، صحنه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی به زائران مشاهده شد و بسیاری از زائرانی که توان مالی کافی نداشتند، به صورت رایگان جابه‌جا شدند.

اکبری بیان کرد: در دو روز آینده، روند بازگشت زائران با شدت ادامه خواهد داشت و تا روز شنبه، با مشارکت پنج هزار دستگاه اتوبوس از ناوگان سراسر کشور، ۳۰۰ هزار زائر باقی‌مانده به شهرهای خود بازخواهند گشت.

انتهای پیام/