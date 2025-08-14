به گزارش ایلنا، ایران خودرو اعلام کرد با حکم تعزیرات، فروش خودروهای ایران خودرو با قیمت های جدید متوقف و عرضه فقط با نرخ های قبلی انجام می شود اقدامی که مبهم و خلاف قانونی است.

متن کامل اطلاعیه ایران‌خودرو درخصوص حکم شعبه دوم تعزیرات تهران به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با دستور مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ آقای حیدری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری (دولت) است (به شرح تصویر)، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت های شغلی با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت (منتشره در سامانه کدال بورس) و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر صادر و اعلام گردید. مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است.

لذا شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است، اعلام می نماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.

انتهای پیام/