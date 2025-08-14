به گزارش ایلنا از رویترز، قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه ساعت ۰۷:۱۱ به وقت گرینویچ با افت ۳ سنت، معادل ۰٫۰۵ درصد، به ۶۶ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام دابلیو تی‌آی آمریکا نیز با کاهش ۸ سنت، معادل ۱۳ درصد به ۶۳ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز سه‌شنبه نیز کاهش قیمت داشتند.

ترامپ و پوتین قرار است روز جمعه در آلاسکا دیدار کنند تا درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت‌وگو کنند. به گفته کارشناسان بانک ING، سرمایه‌گذاران پیش از این دیدار در وضعیت «انتظار و مشاهده» قرار دارند. به گفته این کارشناسان «نتیجه این دیدار می‌تواند بخشی از ریسک تحریم‌های موجود بر بازار را کاهش دهد.»

روز سه‌شنبه، گزارشی رسمی نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است. بر اساس آمار مؤسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام ایالات متحده به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان هفته گذشته یک میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه رشد داشت، در حالی که ذخایر بنزین کاهش و ذخایر فرآورده‌های میانی اندکی افزایش یافت.

اگر داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا که قرار است اواخر چهارشنبه منتشر شود نیز کاهش ذخایر بنزین را نشان دهد، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه مصرف در فصل رانندگی تابستانی به اوج رسیده و پالایشگاه‌ها از میزان فعالیت خود کاسته‌اند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز سه‌شنبه، حاکی از افزایش تولید در سال جاری بود که فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرد. با این حال، هر دو نهاد انتظار دارند تولید نفت آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، در حالی که سایر کشورها، تولید نفت و گاز طبیعی را افزایش خواهند داد.

بر اساس پیش‌بینی ماهانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام این کشور در سال ۲۰۲۵ به دلیل بهبود بهره‌وری چاه‌ها با رسیدن به رکورد ۱۳ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز، افزایش می‌یابد، اما قیمت‌های پایین‌تر سبب کاهش تولید در سال ۲۰۲۶ خواهد شد.

گزارش ماهانه اوپک نیز پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به مقدار یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد که ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر از برآورد قبلی است، در حالی که پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده است.

