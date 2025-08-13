معرفی ۳ سایت بدون مجوز فروش بلیت هواپیما به دادستانی

براساس این گزارش، هموطنان باید توجه کامل و دقیق به توصیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در زمان تهیه بلیت توجه داشته باشند و از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سایر کانال‌های توزیع و فروش دارای مجوز و معتبر اطلاع رسانی شده از طریق وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir (بخش حقوق مسافر) اقدام کنند.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقض حقوق مسافر، هم‌وطنان گرامی می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی *www.caa.gov.ir*، نسبت به ثبت گزارش اقدام کنند.