معرفی ۳ سایت بدون مجوز فروش بلیت هواپیما به دادستانی
​براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، سه وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به دلیل فعالیت غیرقانونی در عرضه و فروش بلیت هواپیما در بازه زمانی اربعین جهت انجام اقدامات قانونی لازم به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، آن طور که سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید براساس مدارک و مستندات موجود و بررسی آنها مشخص شد سایت های ذیل فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از این سازمان هستند و در عین حال اقدام به عرضه و فروش بلیت هواپیما و فروش بلیت غیرواقعی در بازه زمانی اربعین می‌کنند و با توجه به این مهم که سایت‌های فاقد مجوز با هدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال های غیر رسمی ایجاد می‌شوند و در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام خدمات بند الف ماده (۱) آیین نامه هیات محترم وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند اما مغایر با مواد (۲) و(۳) آیین نامه مورد نظرعمل می‌کنند خواهشمند است دستورفرمایید نسبت به انسداد سایت های www.sbook.rahbal.com ، www.int.rahbal.com ، www.rahbal.com و نیزدرگاه بانکی مورد استفاده آنها اقدام لازم صورت پذیرد.

براساس این گزارش، هموطنان باید توجه کامل و دقیق به توصیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در زمان تهیه بلیت توجه داشته باشند و از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سایر کانال‌های توزیع و فروش دارای مجوز و معتبر اطلاع رسانی شده از طریق وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir (بخش حقوق مسافر) اقدام کنند.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقض حقوق مسافر، هم‌وطنان گرامی می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی *www.caa.gov.ir*، نسبت به ثبت گزارش اقدام کنند.

