عرضه فیزیکی نفتگاز در رینگ داخلی بورس انرژی برای نخستینبار
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برای نخستین بار با عرضه بیش از یک میلیون لیتر نفتگاز در بورس انرژی، امکان خرید مستقیم و فیزیکی این فرآورده راهبردی را برای نیاز مازاد صنایع و معادن کشور فراهم کرد.
این عرضه با حجم یک میلیون لیتر نفتگاز است و مشتریان آن فقط گروه صنایع، معادن و اصناف (دارای پروانه بهرهبرداری معتبر و فعال) تعریف شده است.
این اقدام نوآورانه شرکت ملی پالایش و پخش، گامی مهم برای شفافسازی، ایجاد عدالت در توزیع و تسهیل دسترسی صنایع کشور به منابع انرژی است. همچنین تأمین نیاز مازاد بر سهمیه، کاهش حجم قاچاق داخلی فرآورده و تأمین مالی طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل از دیگر اهداف این طرح است.