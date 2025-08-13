به گزارش ایلنا، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه رهبر معظم انقلاب و از برنامه‌های تأکیدی رئیس‌جمهور است، اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ها و نگاه ویژه وزیر صمت برای تحقق این خواسته، تهیه نقشه‌های زمین شناسی دریایی در برنامه این سازمان قرار دارد.

وی، به ظرفیت‌های زمین‌شناسی دریایی کشور اشاره کرد و ادامه داد: در راستای توسعه اقتصاد دریامحور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور آمادگی دارد برای شناخت ظرفیت‌های زمین‌شناسی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با منابع معدنی دریایی در گیلان و سایر استان‌های ساحلی کشور همکاری کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مطالعات زمین‌شناسی دریایی از ساحل تا عمق مشخص آغاز می‌شود و شامل ژئومورفولوژی، رسوب شناسی و ژئوفیزیک دریایی و… است، تاکید کرد: گیلان از نعمت جنگل برخوردار است و فرصت استفاده از معادن را ندارد، لذا می‌توان بر منابع معدنی دریا متمرکز شد.

وی با اعلام آمادگی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، در جهت پیشبرد و حمایت از پروژه‌های زمین شناسی در استان گیلان، ابراز امیدواری کرد که با همراهی مدیریت استان، زمینه شکوفایی بیش از پیش فعالیت‌های این سازمان در استان فراهم آید.

اسماعیلی با تأکید بر ضرورت استفاده از مطالعات زمین‌شناسی در تصمیم‌گیری‌های علمی در حوزه عمران و توسعه، تصریح کرد: فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در دو حوزه اصلی تعریف شده که یک بخش به مطالعات زمین‌شناسی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی (مانند زلزله، زمین لغزش، فرونشست، گرد و غبار و فرسایش خاک‌و…) اختصاص دارد و بخش دیگر مربوط به اکتشاف منابع معدنی (شامل مواد فلزی، غیرفلزی و منابع نوین هم چون انرژی‌های زمین‌گرمایی) است.

وی، تهیه نقشه‌های عمومی زمین شناسی را یکی از مأموریت‌های این سازمان دانست و اظهار کرد: مأموریت دیگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، تولید داده‌های پایه برای اکتشافات مواد معدنی است که منجر به کاهش بالغ بر ۶۰ درصدی ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند اکتشاف، افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از واگذاری پروژه‌های اکتشافی به بخش خصوصی حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه با نظارت علمی و دقیق همراه باشد تا سلامت فنی طرح‌ها تضمین شود.

وی، با تاکید بر لزوم معرفی پتانسیل‌های معدنی روی نقشه‌ها، گفت: امکانات و اعتبارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور محدود بوده و لذا به طرف برون‌سپاری فعالیت‌های حوزه خدمات اکتشافی با کمک بخش‌های غیردولتی رفتیم.

انتهای پیام/