به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: در اقتصاد ملی و نیز ارزیابی مالی طرح ها قیمت تمام شده آب بسیار بیشتر از اعداد فوق است ولی به دلیل پرهیز از فشار اقتصادی، اعدادی در حدود یک دهم مقادیر واقعی اعمال شده است.

سخنگوی صنعت آب بخشی از این افزایش را ناشی از تغییر آبونمان و هزینه انشعاب فاضلاب دانست.

بزرگ‌زاده در توضیح احساس افزایش زیاد آب بها برای برخی از مشترکان خاطرنشان کرد: در دوره دفاع ۱۲ روزه از مراجعه حضوری به مشترکان خوداری شده بود و در نتیجه، طول دوره قرائت از مدت زمان متعارف بسیار بیشتر شده است. بنابراین برای این دسته از مشترکان قبض آب برای حدود دو دوره محاسبه شده و بالا به نظر می رسد.

گفتنی است، ۲۲ تیرماه ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از صدور قبض‌های علی‌الحساب میلیونی از سوی شرکت آب و فاضلاب تهران، این اقدام را در شرایط دشوار فعلی «بدسلیقگی و ناشی‌گری» توصیف کرد و خواستار ورود جدی وزیر نیرو و نمایندگان مجلس برای بررسی این موضوع شد.

انتهای پیام/