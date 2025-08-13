خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

میزان واردات برق کشور ۵ برابر صادرات است

میزان واردات برق کشور ۵ برابر صادرات است
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر اعلام کرد: با هدف کاهش ناترازی برق در دوره گرم سال و به‌ویژه در روزهای اوج مصرف، میزان واردات برق کشور بیش از ۵ برابر صادرات است و بخش عمده این واردات برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز داخلی انجام می‌شود.

 محمد الله‌داد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  درباره اوضاع صادرات برق اظهار داشت: در ماه‌های اخیر  کاهش شدید صادرات برق داشتیم، صادرات عمده برق کشور که پیش‌تر در قالب قراردادهای بین‌المللی به عراق انجام می‌شد، این روزها به‌طور کامل متوقف شده و در خصوص کشور  افغانستان نیز طبق تعهد بین‌المللی قراردادی است که بسیار کمتر از واردات برق به کشور است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جبران ناترازی از همه ظرفیت برای افزایش واردات برق استفاده می‌کنیم.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: شب گذشته حدود ۴۰۰ مگاوات برق به کشور وارد شده و تنها ۸۰ مگاوات صادر شده است.

وی اعلام کرد: با هدف کاهش ناترازی برق در دوره  گرم سال و به‌ویژه در روزهای اوج مصرف، میزان واردات برق کشور بیش از ۵ برابر صادرات است و بخش عمده این واردات برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز داخلی انجام می‌شود.

 

