۷۰ درصد مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد، نسبت پرداخت‌ها به تفکیک زمان تحویل محصول را به شرح زیر اعلام کرد:۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را در فروردین‌ تحویل داده‌اند، تسویه شده است. ۹۰ درصد مطالبات مربوط به تحویل‌ گندم در اردیبهشت و خرداد نیز پرداخت شده است.۵۰ درصد مطالبات تحویل گندم در تیر و تا بیستم مرداد تحویل داده‌اند، نیز واریز شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه با تا ساعت ۷ صبح امروز، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور به ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تُن رسیده است، افزود: به ترتیب، استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، فارس و کرمانشاه، بیشترین میزان گندم خریداری‌شده را در میان ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر آنکه این مهم در شرایطی تحقق یافته که کشور با کاهش کم‌سابقه بارش‌ها و محدودیت منابع آبی مواجه بوده است اما با وجود این شرایط، کشاورزان کشور با تلاش و همت مثال‌زدنی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی مردم ایفا کرده‌اند.معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از استمرار عملیات خرید تضمینی گندم در نیمه شمالی کشور، به‌ویژه در استان‌های غربی و شمال‌غربی خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این روند تا پایان فصل، میزان خرید نهایی افزایش یابد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد که پرداخت به‌موقع مطالبات آنان از اولویت‌های اصلی این شرکت در راستای حمایت از تولید داخلی و پایداری زنجیره تأمین غذا در کشور است.

