همزمان با بازدید مدیران ارشد هلدینگ خلیجفارس و پترول؛
رآکتور ارغوان گستر ایلام در مدار راهاندازی و تولید قرار گرفت
رآکتور پتروشیمی ارغوان گستر ایلام همزمان با بازدید مدیران ارشد گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس و پترول راهاندازی و این مجتمع یک گام به تولید محصول نزدیکتر شد.
به گزارش ایلنا، محمود امیننژاد، معاون برنامهریزی و توسعه کسبوکار گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در بازدید از سایت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (۲۱ مردادماه ۱۴۰۴) با اشاره به اینکه از تمام ظرفیتهای هلدینگ خلیجفارس برای تأمین خوراک و سرویسهای جانبی این واحد استفاده میکنیم، اظهار داشت: رهآورد این سفر، بررسی راهکارهای تأمین پایدار خوراک، سرویسهای جانبی و تضمین استمرار تولید است.
وی تصریح کرد: پروژهها در مراحل نهایی، به پوسته سخت و حساس خود میرسند و ازاینرو، تیم فعلی پترول با عبور از این مرحله نقش مهمی در تکمیل آن ایفا کرده است.
عادل نژاد سلیم، مشاور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس نیز با قدردانی از تلاشهای تیم پروژه اظهار داشت: در این شرکت، حضور مؤثر نیروی جوان باانگیزه در کنار افراد باتجربه، ترکیب جوانی، تجربه و دانش را رقم زده و با اتکا به این کار تیمی بهزودی شاهد جشن راهاندازی ارغوان گستر ایلام خواهیم بود. اما باید از هماکنون برای دو مقوله مهم فروش و تعمیرات اساسی آمادگی لازم کسب شود.
در ادامه، حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیجفارس (پترول) ضمن ابلاغ پیام قدردانی مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس به تیم اجرایی ارغوان گستر ایلام گفت: این پتروشیمی که در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد، زنجیره تولیدات پترول را در پاییندست محصول پروپیلن توسعه میدهد و از این طریق ارزش افزوده قابلتوجهی برای سهامداران، منطقه ایلام و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
اشکان دشتیزاده، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، نیز از آغاز به کار پیوسته اکسترودر بهعنوان حساسترین تجهیز واحد ارغوان ونیز عملیاتیشدن رآکتور اصلی واکنش و آغاز فرایند پلیمریزاسیون در این بازدید خبر داد و گفت: این موضوع از نظر فنی یک نقطه عطف محسوب میشود و بهزودی شاهد تولید پلیپروپیلن خواهیم بود.