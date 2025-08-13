به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، سید محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نشست تخصصی اچ‌اس‌ئی در پروژه‌های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران، برگزاری این نشست را فرصتی مهم برای بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات و مخاطرات حوزه اچ‌اس‌ئی در پروژه‌های پرریسک اکتشافی برشمرد و اظهار کرد: نشست تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست فرصتی فراهم ساخته که با طرح دیدگاه‌ها و بیان نظرات پیمانکار و کارفرما به یک هم‌افزایی و هم‌اندیشی در کاهش سوانح عملیاتی پروژه‌های ژئوفیزیک و حفاری چاه‌های اکتشافی در این حوزه برسیم.

وی افزود: آسیب‌شناسی و شناخت و آگاهی از ریسک‌ها و بحران‌های پروژه‌های اکتشافی در دو بخش لرزه‌نگاری و حفاری یک نیاز و الزام فوری است و امروز ما با طرح این مسئله به دنبال راهکارهای برون‌رفت از آن هستیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بهداشت از نیازهای اساسی همه همکاران است و باید محیطی سالم برای فعالیت آنان فراهم شود، گفت: با توجه به گستره فعالیت‌های مدیریت اکتشاف در سراسر کشور، انتظار می‌رود ساختار اچ‌اس‌ئی از نظر سازمانی تقویت شود. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای پیمانکاران نیز از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه است.

جلوگیری از حوادث صنعت نفت با تکمیل رویه‌های اجرایی قراردادهای فنی

شهرام احمدی، مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت، برگزاری این نشست را فرصتی برای اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های حادثه پروژه اروند دانست و گفت: هدف از این نشست، تبادل نظر و بهره‌گیری از تجربیات حاصل از این حادثه بود.

وی تأکید کرد: همکاران مدیریت اکتشاف، مدیران پروژه، بخش‌های فنی و پیمانکاران فعال در این حوزه باید با تبادل اطلاعات، انجام اصلاحات قراردادی، تکمیل رویه‌های اجرایی قراردادهای فنی و تقویت مباحث مهندسی و برنامه‌ریزی، از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری کنند.

مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت همچنین استفاده از استاندارد ۴۳۲ ژئوفیزیک را برای مدیریت سوانح و حوادث در این پروژه‌ها ضروری دانست و تأکید کرد: مدیریت ریسک، از زمان تهیه اسناد مناقصه باید برنامه‌ریزی شود.

تعامل سازنده و گسترده بین کارفرما و پیمانکار در مدیریت اچ‌اس‌ئی

علیرضا نجومی، مدیر اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران با تقدیر و تشکر از برگزاری این نشست، اظهار کرد :صنعت نفت با عدم قطعیت‌ها و ریسک و مخاطرات بالایی روبه‌رو است که این ریسک‌ها نیازمند مدیریت قوی است تا بتوان در این مسیر گام برداشت.

وی افزود: در حوزه مدیریت اکتشاف نیز ریسک‌های بیشتری مطرح است. این مجموعه در زیرسطح زمین فعالیت می‌کند و حتی با وجود مهندسی بسیار پیشرفته و توانمند، همچنان ریسک‌های ناشناخته‌ای وجود دارد که باید برای همه آنها سناریوهای مختلف در فرایند ارزیابی تدوین شود.

مدیر اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: ارزیابی سناریوهای با خطرپذیری بالا، آینده‌پژوهی در مدیریت اچ‌اس‌ئی، تعامل سازنده و گسترده میان کارفرما و پیمانکار، الحاق دستورعمل‌های اچ‌اس‌ئی و اجرایی به شرح قراردادهای مربوط و الزام همکاران و پیمانکاران به رعایت موازین اچ‌اس‌ئی، به‌ویژه در حوزه مدیریت شرایط اضطراری، از مهم‌ترین الزامات مقابله با خطرات و ریسک‌های کاری به‌شمار می‌رود.

نجومی تأکید کرد: نشست‌های تخصصی باید در سطح صنعت نفت ادامه یابد، نظرات و دیدگاه‌های پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای لازم برای تسهیل روند کار اجرا شود.

در این نشست همچنین موضوعات محوری از جمله نقش فرهنگ‌سازی و آموزش، نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اکتشافی، مسئولیت و همکاری‌های مشترک در اجرای الزامات اچ‌اس‌ئی، مسئولیت‌ها، اختیارات و پاسخگویی مدیران پروژه، تبیین تبعات حقوقی و کیفری حوادث و سوانح ناشی از عدم رعایت الزامات اچ‌اس‌ئی در پیمان‌ها، و تعهدات پیمانکاران در اجرای مفاد قراردادها در این حوزه، مورد بررسی قرار گرفت.

