خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طبق اعلام مرکز آمار ایران؛

حبوبات رکورد گرانی را زد

حبوبات رکورد گرانی را زد
کد خبر : 1673338
لینک کوتاه کپی شد.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته‌ است. همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد و کمترین تورم مربوطه به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است.

به گزارش ایلنا،   مرکز آمار ایران  شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی- خرداد ماه 1404 را اعلام کرد. 

طبق این آمار،  در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته‌ است. همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد و کمترین تورم مربوطه به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است.

در خرداد امسال شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۸۰۳.۷  اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۲ درصد افزایش داشته‌ است. در این ماه، شاخص ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۲۹.۴ درصد مواجه بوده‌ است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی»  نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد)، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته‌ است.

در این ماه بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۶۹.۴ درصد مربوط به گروه سایر محصولات زراعی و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۱ درصد مربوط به گروه پرورش گوسفند و بره سنتی است.

طبق داده‌های منتشر شده در خرداد گفته شده، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹.۴ درصد است که نسبت با همین اطلاع در ماه قبل (۳۰.۱ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته‌ است.

همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور