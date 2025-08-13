به گزارش ایلنا؛ در بخش اطلاعات و صورت‌های مالی بانک گردشگری با نماد" وگردش" ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ با سرمایه ثبت شده ۱۵۹.۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در فرابورس ایران، در سایت کدال آمده است؛

میزان درآمد عملیاتی این بانک از ۱۹۶.۸۸۷.۹۰۱ میلیون ریال در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۲۳.۰۰۲.۳۶۷ میلیون ریال در ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ رسیده است که با ۶۴ درصد رشد همراه شده است.

سود( زیان) ناخالص بانک گردشگری نیز از ۴۰.۸۱۰.۵۵۴ میلیون ریال در انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۱۵۶.۶۶۳.۳۵۷ میلیون ریال در انتهای سال ۱۴۰۳ رسیده است که با ۲۸۴ درصد رشد همراه شده است.

میزان سود( زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات این بانک نیز از ۱۳.۲۶۴.۸۵۲ میلیون ریال در انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۵۱.۹۷۳.۴۲۹ میلیون ریال در ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ رسیده است که با ۲۹۲ درصد افزایش روبرو شده است.

همچنین سود( زیان) خالص این بانک نیز از ۱۲.۶۲۹.۸۵۷ میلیون ریال در انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۵۱.۹۷۳.۴۲۹ میلیون ریال رسیده و با ۳۱۲ درصد رشد همراه شده است.





