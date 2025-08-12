به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان کشور مصرفی کمتر از الگوی تعیین‌شده دارند، اظهار کرد: برای خانوارهایی که مصرفشان زیر الگو باشد، تغییرات هزینه برق محدود است و افزایش قابل توجهی در قبوض آن‌ها رخ نمی‌دهد. اما مصرف بیش از الگو طبق قانون به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و طبیعتاً هزینه بیشتری در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سه‌چهارم مشترکان برق کشور زیر الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه قرار دارند، تأکید کرد: برای این گروه، افزایش قبوض برق چشمگیر نخواهد بود و معمولاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نسبت به قبل بیشتر می‌شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: محاسبه هزینه برق مشترکان پرمصرف طبق قانون به‌صورت پلکانی انجام می‌شود که به افزایش مبلغ قبض منجر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با توصیه به استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، افزود: دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه و کولرهای آبی را روی دور کند تنظیم کنید، روشنایی و وسایل غیرضروری را خاموش کنید تا هم از افزایش هزینه قبض جلوگیری شود و هم در تأمین برق پایدار کشور نقش داشته باشید.

وی در ادامه از اجرای طرح مشوق صرفه‌جویی برای خانوارهای خانگی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، از پاداش‌های ویژه طرح بهره‌مند می‌شوند. این برنامه به‌تدریج در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/