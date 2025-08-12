خبرگزاری کار ایران
کاهش صادرات نفت عربستان به چین

کاهش صادرات نفت عربستان به چین
کد خبر : 1672998
صادرات نفت عربستان به چین در ماه سپتامبر به‌دنبال افزایش قیمت رسمی فروش با افت روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در ماه سپتامبر کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که پس از افزایش قیمت رسمی فروش نفت از سوی شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو و رسیدن صادرات به بالاترین سطح دو سال گذشته در ماه اوت رخ داده است.

بر اساس تخصیص‌های ماهانه، شرکت دولتی آرامکو در ماه سپتامبر حدود ۴۳ میلیون بشکه نفت خام، معادل یک میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز، به چین ارسال خواهد کرد. این رقم کمتر از روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه صادرات ثبت‌شده در ماه اوت است.

منابع تجاری اعلام کردند که پالایشگاه‌هایی مانند سینوپک، فوجیان، پتروچاینا و پتروشیمی شنگهونگ، حجم واردات خود از عربستان را در ماه سپتامبر کاهش داده‌اند.

در همین حال، چند پالایشگاه هندی برای ماه سپتامبر حجم کامل تخصیص دریافت کرده‌اند، اما با وجود هشدارهای ایالات متحده درباره خرید نفت روسیه، درخواست عرضه بیشتر ارائه نکرده‌اند.

شرکت آرامکو هفته گذشته قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب را برای تحویل در ماه سپتامبر به مشتریان آسیایی برای دومین ماه پیاپی افزایش داد. این قیمت به ۳ دلار و ۲۰ سنت برای هر بشکه بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان/ دوبی رسید که بالاترین سطح از ماه آوریل به‌شمار می‌آید.

