افزایش ۶۸ درصدی تولید برق در نیروگاه بعثت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا شیخی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروگاه بعثت ۶۱ سال قدمت دارد، اظهار داشت: هر ۳ واحد این نیروگاه قدیمی امریکایی است که از ابتدا مورد تحریم قرار گرفت بنابراین به سمت استفاده از تجهیزات ساخت داخل رفتیم.

وی افزود: امسال تمام واحدها در مدار هستند.

وی افزود: میزان تولید امسال نسبت به سال قبل ۶۸ درصد افزایش داشته است و سعی کردیم خروج اضطراری به حداقل برسد.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت گفت: تمام کارکنان در شرایط جنگ ۱۲ روزه به طور کامل حضور داشتند و تعطیلی نداشتیم و مانند شرایط کاری به کار ادامه دادیم.

وی بیان داشت؛ صنعت برق به خاطر مشکلاتی که وارث آن هستیم، دچار کمبود شده است اما ما تلاش می کنیم چراغی خاموش نشود.

شیخی با بیان اینکه نیروگاه بعثت نقش بسزایی در تامین برق شرق و جنوب تهران دارد، گفت: امسال ۱۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی هزینه کردیم و برج خنک کن و بخشی از واحد یک نوسازی شد و بخشی نیز به بعد از پیک موکول شد.

وی با بیان اینکه اورهال نیروگاه به طور کامل در ۱۰۰ روز انجام شد، خاطرنشان کرد: بازسازی و نوسازی به طور کامل انجام شد و مشکل خاصی نداشتیم و با حداکثر توان تولید انجام و هر سه واحد در مدار شود.

مدیر عامل نیروگاه بعثت ظرفیت تولید ۳ واحد نیروگاه را را ۲۰۰ مگاوات عنوان کرد.

وی تاکید کرد: کل سوخت نیروگاه گاز است و مشکلی بابت تامین نداریم.

