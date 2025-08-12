کاهش ٢٨ درصدی واردات تلفن همراه

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان واردات و ترخیص خودرو در ۴ ماهه اول امسال گفت: در ۴ ماهه اول امسال ١۴ هزار و ٢٨٧ دستگاه خودرو با رشد ٢٨ درصدی در تعداد و رشد ۴٩ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته وارد کشور شده است.

وی همچنین درباره میزان واردات گوشی تلفن همراه ادامه داد: به طور مجموع ٢ میلیون و ۴٠٠ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده‌است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: از این تعداد ٢ میلیون و ١٧٣ هزار دستگاه تلفن همراه از مسیر تجاری و ۲۷۰ هزار دستگاه به صورت مسافری وارد کشور شده‌است در که در بخش مسافری با رشد ١١٠ درصد و در بخش تجاری شاهد کاهش ٢٨ درصدی بودیم.

