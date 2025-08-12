خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کل گمرک ایران در گفت و گو با ایلنا :

کاهش ٢٨ درصدی واردات تلفن همراه

کاهش ٢٨ درصدی واردات تلفن همراه
کد خبر : 1672816
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کل گمرک ایران گفت: به طور مجموع ٢ میلیون و ۴٠٠ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده‌ که در بخش مسافری با رشد ١١٠ درصد و در بخش تجاری شاهد کاهش ٢٨ درصدی بودیم.

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان واردات و ترخیص خودرو در ۴ ماهه اول امسال گفت: در ۴ ماهه اول امسال ١۴ هزار و ٢٨٧ دستگاه خودرو با رشد ٢٨ درصدی در تعداد و رشد ۴٩ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته وارد کشور شده است. 

وی همچنین درباره میزان واردات گوشی تلفن همراه ادامه داد: به طور مجموع ٢ میلیون و ۴٠٠ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده‌است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: از این تعداد ٢ میلیون و ١٧٣ هزار دستگاه تلفن همراه از مسیر تجاری و ۲۷۰ هزار دستگاه به صورت مسافری وارد کشور شده‌است در که در بخش مسافری با رشد ١١٠ درصد و در بخش تجاری شاهد کاهش ٢٨ درصدی بودیم. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور