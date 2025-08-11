خبرگزاری کار ایران
جزئیات فروش فوری یک محصول ایران خودرو

جزئیات فروش فوری یک محصول ایران خودرو
کد خبر : 1672526
شرکت ایران خودرو از آغاز فروش آریسان دوگانه سوز از امروز دوشنبه ۲۰ مرداد خبر داد.

به گزارش ایلنا، شرکت ایران خودرو از آغاز فروش فوری و فوق‌العاده وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز از روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

این طرح فروش از ساعت ۱۰ صبح در نمایندگی‌های مجاز این شرکت در سراسر کشور آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، قیمت نقدی آریسان ۲ دوگانه‌سوز ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش‌تر این خودرو با قیمت ۵۸۳ میلیون تومان عرضه می‌شد و افزایش حدود ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.

طبق شرایط اعلام‌شده، موعد تحویل خودرو برای خریداران، ۲۰ روز کاری پس از تکمیل وجه است.

انتهای پیام/
