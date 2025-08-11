جزئیات فروش فوری یک محصول ایران خودرو
شرکت ایران خودرو از آغاز فروش آریسان دوگانه سوز از امروز دوشنبه ۲۰ مرداد خبر داد.
به گزارش ایلنا، شرکت ایران خودرو از آغاز فروش فوری و فوقالعاده وانت آریسان ۲ دوگانهسوز از روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.
این طرح فروش از ساعت ۱۰ صبح در نمایندگیهای مجاز این شرکت در سراسر کشور آغاز میشود.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، قیمت نقدی آریسان ۲ دوگانهسوز ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیشتر این خودرو با قیمت ۵۸۳ میلیون تومان عرضه میشد و افزایش حدود ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
طبق شرایط اعلامشده، موعد تحویل خودرو برای خریداران، ۲۰ روز کاری پس از تکمیل وجه است.