مهلت استفاده از بسته تشویقی بانک رفاه کارگران تمدید شد
به دنبال استقبال کارفرمایان و بیمهپردازان سازمان تامین اجتماعی از بسته حمایتی و تشویقی بانک رفاه کارگران، مهلت استفاده از این خدمت تا اطلاع ثانوی تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این خدمت با عنوان "تأمینـو" اجرایی شده است و بانک رفاه از این طریق به مشمولان واجد شرایط "کمکهزینه اقتصادی" و "تسهیلات" پرداخت میکند.
بر اساس این گزارش، کارفرمایان و بیمهپردازانی (اشخاص حقیقی و حقوقی با مبالغ حق بیمه پرداختی ماهانه بالای 10 میلیارد ریال) که تا قبل از بیستم هر ماه از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری این بانک نسبت به پرداخت حق بیمه همان ماه اقدام کنند، مشمول امتیاز و متناسب با امتیاز کسب شده از کمک هزینه اقتصادی بهرهمند میشوند.
همچنین کارفرمایان و بیمهپردازانی که به مدت 3 ماه متوالی نسبت به پرداخت حق بیمه خود در مواعد یکم تا پنجم هر ماه از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری بانک رفاه کارگران اقدام کنند، مشمول دریافت تسهیلات ارزشمند این طرح (تا سقف 50 میلیارد ریال) میشوند. بستگان درجه یک مشمولان این طرح (اشخاص حقیقی)، نیز میتوانند متناسب با شرایط مربوطه از این تسهیلات بهرهمند شوند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) به شماره 8525-021 تماس حاصل کنند.