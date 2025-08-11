به گزارش ایلنا، تعمیرات ۳۵ سکوی پارس‌جنوبی سال ۱۴۰۴؛ در شرایطی آغاز شد که یک زمستان سخت، نفس گاز را به شماره انداخته بود، به هر روی از بامداد دوم اردیبهشت‌ماه تعمیرات آغاز شد و طبق برنامه سکوها یک به یک خود را برای ورود به فصل سرد سال مهیا کردند، اما در نمیه راه پهپادها برای از پا انداختن پارس جنوبی به صف ایستادند، راه به جایی نبردند، اما کار را سخت کردند، اکنون در میانه راه و در اوج هرم گرمای ۵۰ درجه جنوب، تعمیرات اساسی سکوهای گازی میدان مشترک پارس جنوبی مسیر خود را می‌پیماید تا آماده تولید حداکثری، ایمن و پایدار گاز برای روزهای سرد شوند و تأسیسات پایتخت انرژی کشور؛ این انرژی پاک را به سلامت به مردم در جای جای وطن برسانند.

تعمیرات اساسی تأسیسات گازی پارس جنوبی در حالی انجام می‌شود که جزیی‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات عملیاتی مرتبط با تعمیر و نگهداری سکوهای گازی فراساحلی در مقایسه با شرایط موجود در بخش خشکی بسیار متفاوت است و تمهیدات ویژه‌ای می‌طلبد.

شدت رطوبت و دمای بالا، وجود سیال ترش اسیدی و فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری این تأسیسات تا ساحل ایجاب می‌کند که افزون بر انجام تعمیرات مرسوم و پیشگیرانه، پایش و بازرسی سکوهای گازی در قالب تعمیرات اساسی سالانه و در ماه‌های گرم سال انجام شود تا با توجه به نیاز کشور به تولید حداکثری گاز در فصل زمستان، خللی در تامین انرژی صورت نگیرد و عملیات ۶ ماهه امسال نیز در برداشت حداکثری گاز در زمستان به‌منظور پاسخگویی به نیازهای کشور عملکرد موفقی داشته باشد.

در هر حال اگرچه پارس جنوبی زمستان ۱۴۰۳ را با ثبت رکورد برداشت روزانه به طور میانگین ۷۱۰ میلیون مترمکعب گاز و افزایش ۱۵ میلیون مترمکعبی برداشت روزانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دستیابی به راندمان بیش از ۹۹ درصدی برداشت گاز غنی از سکوها پشت سر گذاشت که بی‌تردید از حرکتی درست و منسجم بر مدار برداشت حداکثری گاز حکایت دارد، اما این حرکت پرشتاب؛ این روزها در مسیری با تجربه‌ای جدید که یادآور خاطرات جنگ تحمیلی ۸ساله برای صنعت نفت است؛ قرار گرفته که می‌طلبد نسبت به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها اقدام کند و ضمن برنامه‌ریزی جامع‌تر و هوشمندانه‌تر از قبل برای راهبری عملیات تولید به بهترین شکل ممکن؛ به سرانجام رساندن فعالیت‌های معطل‌مانده از قبل را نیز در دستور کار قرار دهد.

امروز همگان از دل خلیج‌فارس تا شمالی‌ترین نقطه مقصد گاز، اذعان دارند که خط مقدم جبهه اقتصادی با وجود حملات صورت گرفته علیه کشورمان طی ۱۲ روز، هیچ‌‌گونه توقفی در تولید گاز سکوهای فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی نداشت و تولید گاز غنی با حداکثر توان تداوم یافت و با عملکردی انسجام‌یافته در بخش عملیات و پشتیبانی و همکاری دیگر بخش‌ها، همزمان با تولید پایدار گاز غنی و تأمین انرژی مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی، اجرای تعمیرات اساسی سکوهای دریایی نیز با وقفه مواجه نشده و طبق برنامه پیش رفت، زیرا در شرایط جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، کارکنان مستقر در سکوهای گازی پارس جنوبی با قبول تمامی سختی‌های ناشی از شرایط اضطراری، خود را از اقصی‌ نقاط کشور با هر وسیله ممکن به سکوها رسانده و با انجام تعمیرات اساسی ایمن، روند فعالیت‌ها را استمرار بخشیدند.

این روزها تعمیرات اساسی سکوهای فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی همچنان ادامه دارد تا ۷۰ درصد نیاز گازی کشور، تأمین شده و گرمابخش خانه‌های ایرانیان در شمالی‌ترین منطقه میهن و روشن ماندن چراغ خانه در جنوبی‌ترین نقطه این مرز و بوم باشد.

در همین ارتباط علیرضا سرمدی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی اظهار داشت: طبق روال هر سال تعمیرات در نیمه اول سال اجرا می‌شود، امسال برنامه‌ریزی برای تعمیرات اساسی ۳۵ سکو انجام شده است که از اواخر فرودین‌ماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تعمیرات اساسی ۱۶ سکو انجام شده و تعمیرات اساسی باقی سکوها نیز طبق برنامه‌ریزی ابلاغی از سوی وزارت نفت تا آخر مهرماه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۱۵۰ دستور کار در برنامه تعمیرات اساسی امسال به پایان رسیده و مجموعا ۵۴ هزار و ۷۵۹ نفر ساعت کار انجام شده است.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به چالش‌های انجام عملیات تعمیرات اساسی گفت: تعمیرات اساسی باید در بازه زمانی گرم سال و شرجی بالای فصل تابستان در خلیج فارس انجام شود و این شرایط، سختی فعالیت‌های عملیاتی بر روی سکوهای گازی را بیشتر می‌کند، از آن مهم‌تر اینکه امسال تعمیرات اساسی سکوها با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان مصادف شد، علیرغم اینکه تمام کشور تحت تأثیر این حملات قرار گرفت و ناآرامی‌هایی را به‌وجود آورد، اما کارکنان این شرکت در بخش عملیاتی و بر روی سکوهای گازی خلیج‌فارس با تمام جدیت و پشتکار، بدون وقفه فعالیت‌های مرتبط با تولید و تعمیرات اساسی را به صورت توأمان دنبال کردند، چراکه هرگونه تغییر در برنامه‌ریزی‌های از قبل انجام‌شده، می‌توانست به صورت دومینووار تمام سکوها را تحت تاثیر قرار داده و برنامه تعمیرات اساسی دیگر سکوها را مختل کند.

وی تاکید کرد: بدین ترتیب، فعالیت‌های مرتبط با تولید گاز و تعمیرات اساسی در دل جنگ نیز لحظه‌ای متوقف نشد و علی‌رغم اینکه تهدیدهای مختلفی متوجه منطقه خلیج‌فارس بود، نیروهای انسانی و کارکنان عملیاتی سکوهای گازی پارس جنوبی بدون کوچک‌ترین تردید و دلهره‌ای به فعالیت‌های مستمر خود ادامه دادند.

سرمدی به محدودیت‌های تردد در این ایام نیز اشاره کرد و گفت: در کنار همه این مسائل، محدودیت‌های پروازی و عبور و مرور کارکنان نیز مزید بر علت شد، چراکه تردد هوایی در این روزها ممنوع اعلام شد و برخی نیروهای اقماری شاغل در سکوهای پارس جنوبی ناگزیر شدند برای حضور در منطقه عملیاتی عسلویه و اعزام به سکوهای گازی پارس جنوبی در مرز آبی ایران و قطر بیش از دو روز از حمل و نقل جاده‌ای یا شناوری استفاده کنند، از سوی دیگر بعضا به خاطر شرایط جوی و عدم امکان عبور و مرور با هلی‌کوپتر و یا شناور، مجبور به حضور سه هفته‌ای در سکوی فراساحلی بودند که همه این شرایط فعالیت را برای‌شان دشوار می‌کرد، اما کارکنان بدون کوچک‌ترین چشمداشت، فعالیت‌های مرتبط با تعمیرات اساسی را در کنار تولید و تأمین گاز برای مصارف مورد نیاز کشور از جمله مصارف خانگی، صنعتی، پتروشیمی، نیروگاهی و... ادامه دادند.

