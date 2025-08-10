افزایش سهم بانک پارسیان از تسهیلات تکلیفی به ۸.۶ درصد رسید+ فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی ضرغامی، عضو هیات مدیره بانک پارسیان، در نشست خبری امروز نوزدهم مرداد ماه۱۴۰۴ با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه اقتصاد و بانکداری گفت: یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی، "هابرماس"، معتقد است که خبرنگار بانکی نقش یک واسطه ارتباطی متعهد و آگاه را بر عهده دارد که دارای چند ویژگی مهم است.

وی افزود: نخست آنکه خبرنگار بانکی با دانش تخصصی و خودآگاهی حرفه‌ای به درک عمیق از نظام بانکی دست می‌یابد که این موضوع برای فعالیت رسانه‌ای بسیار مهم است. دوم، توانایی ترجمه این دانش به زبانی ساده، قابل فهم و اثرگذار برای عموم مردم است و سوم، تسهیل گفت‌وگوی عقلانی و ایجاد پلی محکم میان بانک‌ها و مشتریان. به گفته وی، این فرایند در نهایت موجب تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی و کمک به پیشرفت و سلامت نظام بانکی خواهد شد.

ضرغامی ادامه داد: مشاغل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ گروه اول، مشاغل انفرادی با دایره مخاطبان محدود؛ گروه دوم، فعالیت‌هایی با دامنه وسیع‌تر مانند تولید یا واردات یک کالای خاص؛ و گروه سوم، مشاغلی با ماهیت اجتماعی همچون خبرنگاری که تأثیرگذاری آن بر جامعه منحصر به فرد است.

به گفته او، خبرنگار با یک گزارش می‌تواند امید را به مردم بازگرداند یا برعکس، باعث ناامیدی بخش گسترده‌ای از جامعه شود.

عبور بانک پارسیان از زیان انباشته

عضو هیات مدیره بانک پارسیان با اشاره به عملکرد این بانک در سال گذشته اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ برای بانک پارسیان بسیار مهم بود، چراکه این بانک پس از سال‌ها زیان انباشته، توانست به سودآوری برسد. این تحول بزرگ همچنین موجب ارتقای نسبت کفایت سرمایه از وضعیت منفی به بالای ۴ درصد شد.

وی یادآور شد: بر اساس الزامات ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، مجمع عمومی بانک تشکیل و برنامه پنج‌ساله مصوب شد. بر اساس این برنامه، بانک پارسیان در افق ۱۴۰۷ سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ همت و نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد خواهد داشت. این در حالی است که هم‌اکنون نسبت ۸ درصدی بر اساس کمیته بال برای نظام بانکی ایران بومی‌سازی شده و بانک پارسیان قصد دارد این رقم را به ۱۲ درصد برساند.

ضرغامی گفت: در سال ۱۴۰۳ بانک پارسیان موفق شد ۴۱.۵ همت سود شناسایی کند که با احتساب تراز تلفیقی (بانک و شرکت‌های تابعه) این رقم به ۵۳.۲ همت رسید. همچنین درآمدهای بانک در سال گذشته حدود ۸۶ درصد رشد داشته است.

رشد تسهیلات تکلیفی و حمایت از پروژه‌های تولیدی

ضرغامی در ادامه به تسهیلات تکلیفی نظام بانکی برای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: مجموع این تسهیلات حدود ۳۰۰ همت برآورد شده که سهم بانک پارسیان ۲۵.۷ همت، معادل ۸.۶ درصد است؛ این رقم در سال گذشته ۵.۶ درصد بود. عمده این تسهیلات در بخش ازدواج، فرزندآوری و مسکن پرداخت می‌شود.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان افزود: در حوزه وام‌ها و اعتبارات راهبردی، بانک پارسیان در سال گذشته ۱۷.۷ همت تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی، عمدتاً در بخش خصوصی، اختصاص داد.

تمرکز بر تحول دیجیتال و نئوبانک

عضو هیات مدیره بانک پارسیان با بیان اینکه تحول دیجیتال از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در نظام بانکداری نوین، تحول در بستر دیجیتال و توسعه پلتفرم‌ها ضرورت دارد. بانک پارسیان در همین راستا توسعه نئوبانک را آغاز کرد و فاز اول پلتفرم اعتباری دیجیتال بانک با نام «پارس‌وام» از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شد که گامی مهم در دیجیتالی‌سازی خدمات به مشتریان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سامانه اعتبارسنجی بانک متذکر شد: در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد داده‌های اعتبارسنجی از سامانه «ایرانیان» و مابقی از سامانه داخلی بانک تأمین می‌شود. این سامانه علاوه بر شاخص‌های کمی مانند چک برگشتی، شاخص‌های کیفی همچون تحصیلات، شغل، جنسیت و میزان تعامل بانکی را نیز لحاظ می‌کند.

رویکرد بانک در بخشودگی‌ها

ضرغامی درباره تأثیر بخشودگی‌ها بر درآمد عملیاتی بانک گفت: این اقدام بیشتر برای کمک به مشتریان به منظور بازپرداخت تسهیلات و جلوگیری از تبدیل مطالبات به معوقات انجام می‌شود. عمده مطالبات غیرجاری، مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است که نرخ سود مؤثر آنها به شدت کاهش یافته و وصول این مطالبات می‌تواند به افزایش درآمد تسهیلات کمک کند.

انتهای پیام/