رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتوگو با ایلنا:
فرصت طلایی سرمایهگذاری مشترک با افغانستان فرارسید
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ظرفیت توسعه تجارت با افغانستان وجود دارد، گفت: فرصت طلایی سرمایهگذاری مشترک با افغانستان فرارسیده است.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتوگو با ایلنا و در مورد حجم صادرات ایران به افغانستان در ۳ ماهه نخست امسال، گفت: صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی در ارزش و ۲۳ درصدی در وزن داشته و به بیش از ۵۱۷ میلیون دلار رسیده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که کل صادرات غیر نفتی ایران کاهش ۱۴.۴ درصدی داشته است. این موضوع نشان از اهمیت استراتژیک و ثبات بازار افغانستان برای کالاهای ایرانی است.
صادرات خدمات و دانش ایرانی به افغانستان
سیادت با بیان اینکه صادرات ایران به افغانستان در سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی ۴.۱ درصدی از صادرات ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران داشته است، گفت: مرز مشترک ۹۵۰ کیلومتری و بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان، فرصت طلایی را برای صادرات به این کشور فراهم آورده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: بازار افغانستان بدون زیرساخت است و طالبان از زمانی که روی کار آمده، توانسته است امنیت را برقرار کند و وارد دوره سازندگی این کشور شود. امروز افغانستان برای ما صرفا یک بازار صادرات کالا نیست، بلکه صادرات خدمات و دانش برای افغانستان مورد توجه است.
فرصت طلایی صادرات به افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: صادرات به افغانستان تنها یک پروژه نیست، بلکه یک جغرافیاست که نیاز به ساخت و ساز دارد و آن را آغاز کرده است. ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک، زبان و فرهنگ درآمیخته و مشترک، بازار ۴۰ میلیون نفری و رشد اقتصادی صعودی این کشور در سالهای اخیر، اهمیت صادرات ایران به افغانستان را مطرح میکند.
سیادت در مورد چالشهای صادرات به افغانستان نیز گفت: سیاست دولت امارت اسلامی بر این است که با حمایت از تولید داخل کشور خود و وضع تعرفه برای ورود کالا به افغانستان، درصدد کاهش واردات و حمایت از کالای تولید داخل است. وی افزود: در حال حاضر در افغانستان ۹۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و دولت مداخلهای ندارد.
بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری تجار ایرانی در افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ۳ حوزه مواد غذایی و کشاورزی، صنعت و معدن و عمران و ساختوساز را حوزههای مهم برای سرمایهگذاری ایرانیان در افغانستان نام برد.
سیادت افزود: آب، منابع و زمین فراوان، نیروی کار زیاد و ارزان و اقلیم و آب و هوای مناسب باعث شده که کشاورزی و دامپروری جزو حوزههای جذاب برای سرمایهگذاری در افغانستان باشد.
ممنوعیت خامفروشی در افغانستان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: جادهسازی و سدسازی و ساخت و ساز نیز در شرایط کنونی اولویت دولت امارت اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع در ۱۰ سال آینده اگر ایران وارد بازار افغانستان نشود سایر کشورها ازجمله ترکیه، جای ما را میگیرند. امروز زمان طلایی برای سرمایهگذاری در ولایات و شهرهای افغانستان است به جهت اینکه افغانستان میخواهد ساخته شود.