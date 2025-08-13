خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با ایلنا:

فرصت طلایی سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان فرارسید

فرصت طلایی سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان فرارسید
کد خبر : 1672208
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ظرفیت توسعه تجارت با افغانستان وجود دارد، گفت: فرصت طلایی سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان فرارسیده است.

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد حجم صادرات ایران به افغانستان در ۳ ماهه نخست امسال، گفت: صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی در ارزش و ۲۳ درصدی در وزن داشته و به بیش از ۵۱۷ میلیون دلار رسیده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که کل صادرات غیر نفتی ایران کاهش ۱۴.۴ درصدی داشته است. این موضوع نشان از اهمیت استراتژیک و ثبات بازار افغانستان برای کالاهای ایرانی است.

صادرات خدمات و دانش ایرانی به افغانستان

سیادت با بیان اینکه صادرات ایران به افغانستان در سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی ۴.۱ درصدی از صادرات ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران داشته است، گفت: مرز مشترک ۹۵۰ کیلومتری و بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان، فرصت طلایی را برای صادرات به این کشور فراهم آورده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: بازار افغانستان بدون زیرساخت است و طالبان از زمانی که روی کار آمده، توانسته است امنیت را برقرار کند و وارد دوره سازندگی این کشور شود. امروز افغانستان برای ما صرفا یک بازار صادرات کالا نیست، بلکه صادرات خدمات و دانش برای افغانستان مورد توجه است.

فرصت طلایی صادرات به افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: صادرات به افغانستان تنها یک پروژه نیست، بلکه یک جغرافیاست که نیاز به ساخت و ساز دارد و آن را آغاز کرده است. ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک، زبان و فرهنگ درآمیخته و مشترک، بازار ۴۰ میلیون نفری و رشد اقتصادی صعودی این کشور در سال‌های اخیر، اهمیت صادرات ایران به افغانستان را مطرح می‌کند.

سیادت در مورد چالش‌های صادرات به افغانستان نیز گفت: سیاست دولت امارت اسلامی بر این است که با حمایت از تولید داخل کشور خود و وضع تعرفه برای ورود کالا به افغانستان، درصدد کاهش واردات و حمایت از کالای تولید داخل است. وی افزود: در حال حاضر در افغانستان ۹۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است  و دولت مداخله‌ای ندارد.

بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ۳ حوزه مواد غذایی و کشاورزی، صنعت و معدن و عمران و ساخت‌وساز را حوزه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در افغانستان نام برد.

سیادت افزود: آب، منابع و زمین فراوان، نیروی کار زیاد و ارزان و اقلیم و آب و هوای مناسب باعث شده که کشاورزی و دامپروری جزو حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در افغانستان باشد.

ممنوعیت خام‌فروشی در افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان  گفت: جاده‌سازی و سدسازی و ساخت و ساز نیز در شرایط کنونی اولویت دولت امارت اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: به طور قطع در ۱۰ سال آینده اگر ایران وارد بازار افغانستان نشود سایر کشورها ازجمله  ترکیه، جای ما را می‌گیرند. امروز زمان طلایی برای سرمایه‌گذاری در ولایات و شهرهای افغانستان است به جهت اینکه افغانستان می‌خواهد ساخته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور